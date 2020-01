Las determinaciones adoptadas en las últimas horas por el Contralor encargado de Bucaramanga, Héctor Rolando Noriega, que con poco más de 15 días al frente de la dirección fiscal del municipio le solicitó la renuncia protocolaria a todo el equipo de libre nombramiento y remoción del ente de control fiscal, despertó críticas en el entorno político de la ciudad.

“Si bien esos son actos potestativos del Contralor, aquí podemos estar en evidencia de un acto de desviación de poder, porque es algo que no se toma con el objetivo de suplir las funciones del cargo, sino con el objetivo de tener poder para negociar con el actual Concejo el futuro del proceso de elección de Contralor y en caso de continuar con el proceso, presionar para que ser nombrado como Contralor, contralor auxiliar o contralor delegados”, indicó el concejal de la Alianza Verde Carlos Parra.

¿Pacto con coalición mayoritaria?

Algunas denuncias anónimas afirman que la determinación de Noriega Leal, quien hasta el cierre de esta edición ya había aceptado la renuncia de dos auditores fiscales municipales, tenía como fin darle cumplimiento a un supuesto pacto político entre el Contralor encargado y los concejales mayoritarios de Bucaramanga, a cambio de 20 cuotas burocráticas.

“Se sabe que Héctor Rolando Noriega realizó contacto directo con el actual Concejo de Bucaramanga y está negociando aproximadamente 20 puestos de planta de esa entidad y todas las CPS que se pueda contratar en el periodo 2020, a cambio de que cuando la corporación del Concejo de Bucaramanga elija nuevo Contralor, nombre a Héctor Rolando Noriega nuevamente como subcontralor de Bucaramanga”, advierte el anónimo. Según la denuncia, los concejales de los partidos Liberal, Cambio Radical, Conservador, ASI, Mais, Centro Democrático, Hagamos Ciudadanía y un cabildante de la Alianza Verde, serían los corporados beneficios del supuesto pacto burocrático. Los concejales han negado rotundamente que tales acuerdos.

Renuncias sí, pactos no: Contralor (e)

A su turno, el contralor municipal (e) Héctor Rolando Noriega reconoció que sí les solicitó la renuncia protocolaria a todos los funcionarios de libre nombramiento y remoción de la entidad.

“Las renuncias protocolarias son unas actuaciones de cortesía que tienen los nominadores de pedírsela a sus funcionarios antes de hacer uso de su facultad discrecional de declararlos insubsistentes. Este es un momento de tomar decisiones, iniciar las ejecuciones de los planes de auditorías o darles cumplimiento a las funciones que como Contralor me corresponde y así mismo, tomar las decisiones para que la Contraloría no pare, para ello necesito organizar los equipos y empezar a trabajar para poder cumplir mis funciones y la Contraloría cumpla las mismas funciones”, aseguró Rolando Noriega.

Así mismo, el Contralor (e) negó que dicha determinación tenga que ver con acuerdos políticos con los concejales de Bucaramanga.

“Esos son chismes de pasillo, son manifestaciones que hacen todas las personas. Lo que pasa es que en Bucaramanga se está acostumbrado con los discursos populistas que solamente tiene derecho a trabajar los amigos de unos y no los de otros. Pero yo no sé si las personas con las que estoy trabajando son amigas de uno o de otro. Eso que lo decida cada quien, pero el resto el Contralor no está preocupado en reunirse con ningún Concejal ni de hacer ningún acuerdo”, agregó Noriega Leal.

Mayoritarios niegan pacto con Noriega

Los concejales mayoritarios de Bucaramanga negaron haber pactado algún tipo de acuerdo político con el contralor (e) Rolando Noriega a cambio de cuotas burocráticas, como lo advierten algunas denuncias anónimas.

“Nosotros no tenemos ningún conocimiento de supuestos acuerdos con el Contralor. Nosotros no hemos tomado ninguna decisión sobre el tema de la Contraloría para decir que puede haber algún interés de nosotros frente a la elección”, indicó Francisco González, concejal del Partido Liberal. “No hemos tenido ningún acercamiento, ni ningún acuerdo político, ni de ninguna índole sobre ese tema. Desconozco si están saliendo personas de la Contraloría, pero nosotros no podemos coadministrar”, señaló el cabildante de Cambio Radical, Cristian Reyes.

Los demás concejales mayoritarios del Concejo además de negar el supuesto acuerdo político con Rolando Noriega, también desestimaron haber tenido reuniones con él.