A pesar de haber anunciado desde la tarde del pasado lunes que renunciaba irrevocablemente a su cargo de alcalde de Bucaramanga, al cierre de esta edición Rodolfo Hernández aún no radicaba el documento de dimisión formal ante la Gobernación de Santander para su respectiva oficialización.

Según pudo conocer esta redacción, por orden del gobernador Didier Tavera, los funcionarios de la administración departamental estuvieron atentos el día de ayer a la radicación de la renuncia oficial por parte de Rodolfo Hernández, para iniciar su respectivo estudio e iniciar lo más pronto posible el trámite de reemplazo del mandatario local en Bucaramanga. Sin embargo la carta nunca llegó.

“En la Gobernación estuvimos atentos de la renuncia para poder evaluar si se aceptaba o no, y si se aceptaba la renuncia dar inicio al trámite para la escogencia del alcalde encargado para lo que resta de gobierno, tal y como lo había ordenado el señor Gobernador, pero la carta no llegó”, informaron fuentes al interior de la Gobernación de Santander.

Según los expertos en la materia, al no haberse formalizado aún la renuncia de Rodolfo Hernández, éste no podrá salir a hacer campaña política, ya que aún cuenta con la investidura de funcionario público.

“Hasta que no quede en firme la renuncia, Rodolfo Hernández no puede participar en política ya que continúa fungiendo como funcionario público de elección popular, y aunque no esté ejerciendo en este momento, sigue siendo el Alcalde de Bucaramanga”, consideró el politólogo, Gerardo Martínez.

Arremetida contra el Procurador

Aunque aún no ha presentado su renuncia formal a la Alcaldía, Rodolfo Hernández aprovechó su entrevista con La W Radio para arremeter nuevamente contra el procurador, Fernando Carrillo.

Hernández Suárez insistió en que es un perseguido político de la Procuraduría, como represalia a su lucha contra la corrupción.

“Es un descaro lo que hace el procurador, todo lo que hace la ciudadanía politiquera son delitos, de frente, como la compra descarada de votos, que eso es política, es pedagogía lo que yo hago y él no actúa contra los politiqueros, cómo es que el me juzga a mí si yo nunca he robado”, aseguró Hernández.

Para Rodolfo Hernández, el jefe del Ministerio Público es “un mentiroso redomado y carga maletas de Luis Carlos Sarmiento”.

“Yo quedo perplejo, Colombia también, cómo un procurador que era una carga maletas del doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo con $89 millones de sueldo, es capaz de seguir representando esa dignidad del ministerio público, qué confianza pueden tener los colombianos de eso”, agregó el exalcalde.

‘Pedagogía electoral’

Hernández Suárez desestimó las versiones que daban como un hecho su llegada a la gerencia de la campaña de Juan Carlos Cárdenas a la Alcaldía de Bucaramanga, y aseguró que su trabajo será el de continuar haciendo pedagogía electoral para que los bumangueses no voten por los corruptos.

“Yo voy a convencer a los bumangueses que no voten por los ladrones, yo soy tenaz, tengo resistencia, vocación, a mí no me asustan, los tengo contra la pared”, indicó Hernández en La W.

Por último, Rodolfo Hernández volvió a negar que tenga injerencia en el escándalo de Vitalogic.

Sanción de arresto inconmutable

En la noche de este martes se conoció que el Juzgado cuarto de familia emitió una orden de arresto, por cinco días, contra el ahora exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, por desacatar una orden de tutela que había sido presentada por el presidente Nacional de la Organización Sindical, César Enrique Pabón.

La orden de tutela, desacata por Hernández Suárez y el secretario Administrativo de la Administración Local, Jorge Enrique Rueda Forero, había sido fallada a favor del sindicato de servidores públicos de Barrancabermeja.

Por lo anterior, y según lo estipulado en el documento, firmado por la jueza Ana Luz Flórez Mendoza, el arresto es de tipo inconmutable, es decir que no puede ser cambiado, y es de inmediato cumplimiento.