Al respecto, el parlamentario afirmó: “Se me han acercado varios colegas de partidos cercanos al Gobierno –ellos no me autorizan decir quienes son– y me han contado que los están llamando altos funcionarios del Gobierno a plantearles esa ampliación de periodo”.

En este contexto, sostuvo que se están presentando situaciones similares a las que se registraron cuando se debatió el artículo para aprobar la reelección de Álvaro Uribe Vélez, hace más de una década, cuando iba a culminar su primer periodo en 2007.

Para ejemplificar su afirmación, el senador aseguró haberse enterado de una paralización en los giros de los recursos para los municipios priorizados en Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).