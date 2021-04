Renuncias protocolarias

“No tengo cuotas en la Contraloría”

Por su parte, el presidente del Concejo de Bucaramanga, Fabián Oviedo, negó tener algo que ver con el nombramiento de Ferley González, o cualquier otro funcionario en la Contraloría municipal.

“Como le dije en ese tema no le salgo a nadie, ni voy a dejar meter a nadie. No me interesan las cuotas políticas y mucho menos en los entes de control, eso no es sano. Yo le daré todas las garantías al proceso, para que sea un proceso transparente”, señaló Oviedo Pinzón.

Esta redacción intentó comunicarse con el rector de las Unidades Tecnológicas de Santander, Omar Lengerke y el concejal, del Centro Democrático, Luis Fernando Castañeda, pero no fue posible la comunicación con ninguno de los dos funcionarios.