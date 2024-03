Rodolfo Hernández, condenado por el escándalo Vitalogic

La decisión del juez se dio luego de varias audiencias, de argumentos de la defensa y del pedido de la Fiscalía y la Procuraduría que solicitaron condenar al líder de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

La condena en contra del excandidato presidencial se dio por el delito de interés indebido en la celebración de contrato.

Además: “Tengo cáncer terminal, jamás pensé terminar juzgado por cosas que no hice": Rodolfo Hernández

Justamente, hoy mismo el exalcalde rompió su silencio y habló en la diligencia judicial, afirmando que lo estaban acusando de hechos en los cuales no habría tenido participación.

"Mi alma está limpia. Mi corazón en paz. No estoy obligado a probar lo imposible. Lo que nunca sucedió. Yo creo que con esto termino mi intervención no sin antes, señor juez, agradecer, no solamente a usted sino a todos los miembros del estrado. Gracias”, dijo Hernández, visiblemente afectado.