El exmandatario local aseguró estar “abierto” a cualquier consulta, siempre y cuando se fijen los lineamientos y hojas de ruta de cada uno de los aspirantes que van a participar en dicha consulta.

Además: “Adentro de la Alcaldía me quieren joder”: Rodolfo Hernández

“Yo estoy abierto a participar en cualquier consulta a la que me inviten. La única condición es que antes se debe establecer la línea roja, en la que cada uno expone lo que haría ante ciertos problemas y luego sí se pone a los candidatos que acepten ese programa. No es al contrario, porque no es buscar el candidato y luego ponerlo a decir un discurso que no siente, sino al contrario”, señaló Hernández Suárez.

Así mismo, Rodolfo Hernández aseguró que debe existir la firma de un pacto en el cual los candidatos que no salgan favorecidos en la consulta deberán apoyar la candidatura del aspirante ganador, sin importar quien sea el vencedor.

Lea también: Rodolfo Hernández y Héctor Mantilla dan vuelta a la página y ahora son aliados políticos

Los principios básicos

Ante la polémica que pueda suscitar su participación en una consulta interpartidistas con candidatos de centroizquierda, el exalcalde de Bucaramanga aseguró que no habrá ningún problema siempre y cuando todos se comprometan a los principios de no robar, no mentir y no traicionar.

“De con quién se haga la consulta no es problema siempre y cuando todos los candidatos nos comprometamos a no robar, no mentir, no traicionar y no impunidad, porque es que si se cumple con esos mandamientos se acaban con todos los problemas. Yo traté de implementar la no impunidad en la Alcaldía, pero el alcalde no tiene esas facultades, en cambio el Presidente sí puede presentar proyectos de Ley y reorganizar la justicia para que no haya impunidad por corrupción en el país”, agregó Hernández.