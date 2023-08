El hoy exdiputado del Atlántico e imputado por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, Nicolás Petro, se fue lanza en ristre contra el excandidato a la Gobernación de Santander, Rodolfo Hernández, quien aseguró no quiso ser presidente de la República por una serie de errores que habría cometido en la campaña de 2022.

"Creo, realmente, que Rodolfo Hernández no quiso ser Presidente de Colombia. Por los errores que cometió, muy infantiles, no sé qué pasó en el seno de su campaña, porque a diez días que te saquen como candidato esos ‘petrovideos’, pues es difícil reponerse de eso. La campaña se recompuso y la otra campaña no hizo las cosas bien”, dijo el hijo del presidente Gustavo Petro a la revista Semana.