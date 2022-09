“Sabe de la materia”: la férrea defensa de Petro a la ministra de Minas Irene Vélez

El presidente Gustavo Petro volvió a defender a su ministra de Minas y Energía, Irene Vélez después de que la funcionaria acudiera a un debate de control político en el Senado con una ponencia leída –prohibida por la Ley Quinta (la regla del Congreso)–. El jefe de Estado insiste en que su servidora está preparada para el cargo, pese a las críticas que ha recibido por sus salidas en falso.

“Si pusieran el video completo verían a una ministra que sabe de la materia. No confunda no saber de los problemas del ministerio con no saber el reglamento del Congreso que prohibe leer”, dijo el presidente Petro hacia las 12:52 de la madrugada de este martes 13 de septiembre.

La defensa del mandatario ocurrió horas después de que Irene Vélez acudiera a la comisión Quinta del Senado –encargada de regular y hacer seguimiento al tema de minas y energías en el país– para explicar por qué se ha registrado un incremento en el costo de las facturas de energía en distintos hogares del país.

Durante su intervención, el presidente de la comisión legislativa, Inti Asprilla, le llamó la atención a la funcionaria para que dejara de leer las hojas que llevaba en la mano y le recordó que estaba prohibido.

“Simplemente señora ministra proceda su intervención. Hay que tener cuidado de no dar la impresión de estar leyendo, está prohibido por la Ley Quinta, pero continúe”, le dijo Asprilla, a lo que Veléz contestó: “perdón, no sabía”.

Esta es la segunda vez que el mandatario tiene que salir a defender a su ministra Vélez. Ya lo había hecho el pasado 2 de septiembre durante la clausura del Congreso Nacional de Minas y Energía al referirse a la teoría que planteó su funcionaria de la necesidad de que lo países desarrollados implementaran “el decrecimiento económico”.

“Mi director de comunicaciones me dijo que no hablara del decrecimiento (...) la ciencia nos ha dicho que si seguimos consumiendo petróleo y carbono, minerales hidrocarburos sustentados en el carbono esto en la transformación emiten gases invernadero que provoca la crisis climática, lo que desata un cambio de comportamiento de la cadena de la vida que la humanidad puede extinguirse”, había dicho Petro.

Pese a la defensa de la cabeza del Ejecutivo, al interior de la bancada del Pacto Histórico se empiezan a sumar voces críticas a la ministra cuya preparación académica se dio en la rama de la filosofía.

“¡Debemos usar la misma vara para medir! Aquí no podemos mirar para otro lado cuando de errores propios se trata y ser inquisidores con los contrarios. ¡No le hacemos ningún bien al país y es poco honesto con los ciudadanos!”, señaló la representante Katherine Miranda una vez conoció el video.

David Racero, presidente de la Cámara de Representantes, le pidió a la ministra “acelerar su proceso de aprendizaje”.

“El presidente Gustavo Petro la escogió para liderar esta cartera y confío en su criterio. Sin lugar a dudas, la ministra debe corregir sus salidas en los medios, como ella misma lo ha manifestado. Ya pidió disculpas públicas y está en proceso de aprendizaje. Lo que le pedimos a la ministra es acelerar ese proceso”, escribió Racero.

En todo caso la ministra Vélez deberá volver este martes a el Legislativo para hablar sobre el mismo tema. La cita esta vez será en la Comisión Sexta –reguladora de las tarifas de servicios públicos–.

¿Quién más defiende a Vélez?

El presidente de la Comisión Quinta, Inti Asprilla, indicó que durante sus 8 años de trabajo en el legislativo ha pedido en múltiples ocasiones el cumplimiento de la ley quinta.

“Reflexión: Es la primera vez que me gano un titular de prensa por un artículo de la ley 5ta, cuyo cumplimiento he solicitado en MÚLTIPLES OCASIONES durante MÁS DE 8 AÑOS...”, señaló Asprilla.