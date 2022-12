Después de emitida la resolución, el Tribunal de Paz determinará cuáles sanciones le interpone a cada uno de los exmiembros de las Farc, también el tiempo y qué tipo de sanciones deberán cumplir, las cuales no serán privativas de la libertad.

¿Afectaría a los firmantes?

Eso sí, la magistrada de la JEP recordó que la participación política de los exmiembros de las Farc está garantizada y se firmó en el acuerdo de paz, por eso no tendría cambios. Es importante recordar que las antiguas Farc, ahora partido Comunes, tiene diez curules en el Congreso, cinco en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes.

¿Suficientes sanciones?

El debate se ha centrado en si las sanciones que imponga el Tribunal de Paz serán suficientes para la reparación de las víctimas.

Para el analista político y en temas de paz Alejo Vargas, las sanciones que se impongan no deberán ser evaluadas en si serán suficientes o no, teniendo en cuenta que finalmente fue lo que se negoció y estipuló en el acuerdo de paz firmado entre las partes.

“Eso no es un tema de si se considera suficiente o no, es que fue el acuerdo que hubo en La Habana y lo que en su momento se firmó, de eso siempre habrá discusión, debate, así como para algunos ningún tipo de pena es suficiente, para otros es mucha pena, en eso no hay discusión porque fue lo que se acordó y el tipo de penas que se acordaron”, expresó Vargas.

Por su parte, el analista y docente Jorge Munevar coincidió con Vargas y aseguró que ese fue uno de los sacrificios a los que se tuvieron que someter los colombianos con los acuerdos firmados.

“Esas penas están acordadas dentro del proceso de paz que realizó el Estado, entonces incumplir eso no tiene sentido. En todo proceso de paz, si se quiere negociación hay que sacrificar penas, algo se tiene que hacer, y el sacrificio está en eso, pero en términos de la estructura política y en el desarrollo de un país es lo mejor que se puede hacer”, expresó Munevar.

Y reiteró el analista: “La primera parte de la reparación es reconocer y hablar sobre el tema de las víctimas, secuestros, asesinatos, desapariciones, y demás. Puede calificarse de impunidad, puede ser, pero hay que mirar las cosas en contexto con lo acordado. El Estado debe ser leal a los acuerdos que se han establecido”.

Le puede interesar: Javier Acevedo, ficha del gobernador Mauricio Aguilar seguirá como alcalde (d) de Girón