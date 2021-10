“Santander se perjudicaría con las propuestas de Petro”: Jorge Enrique Robledo

Jorge Enrique Robledo es el precandidato presidencial por su partido Dignidad. Hace parte de la Coalición de la Esperanza con Sergio Fajardo, Humberto de La Calle, Juan Fernando Cristo y Juan Manuel Galán.

Robledo se encuentra de gira por Colombia. Visita ciudades con la intención de dar a conocer sus propuestas.

Ha sido elegido nueve veces como mejor senador de Colombia, según las encuestas de Cifras y Conceptos. Ha estado en el Salón Elíptico desde 2002 y ahora busca llegar a la Casa de Nariño.

Afirma tener grandes discrepancias con otros políticos e incluso con algunos que buscan la Presidencia. No comparte ideas con el senador Gustavo Petro, por el contrario, critica muchas de sus propuestas y decisiones.

El senador de Dignidad estuvo en Bucaramanga y habló de sus proyectos políticos e hizo un análisis del país.

¿Cómo considera que el país ha tomado su precandidatura?

Muy bien. Estoy sintiendo una simpatía muy grande respecto a lo que estoy haciendo. El país está haciendo un reconocimiento de todas las advertencias que hice en el sentido de la destrucción de la economía nacional, la industria y el agro. Hay un cierto reconocimiento por parte de los productores y los empresarios.

¿Cómo se siente dentro de la Coalición de la Esperanza?

Muy cómodo. Realmente es muy grato como se desarrollan las cosas, el nivel de coincidencia, el programa que nos une, las relaciones entre nosotros son muy cordiales. Hace pocos días dejamos claro ante el país que este es un proyecto en contra del continuismo de las propuestas de Iván Duque. No queremos un Duque en cuerpo ajeno. Acá no caben los partidos tradicionales.

Usted ha criticado la propuesta de Gustavo Petro de suspender la explotación de petróleo ¿por qué?

Invité a Petro a retirar su propuesta, que es tremendamente equivocada y que si se realiza, le haría un daño catastrófico al país. Porque es verdad que hay un problema de gases de efecto invernadero y hay que hacer una transición energética. Yo soy de la defensa del medio ambiente, pero si eso proceso no se hace bien, se destruye una economía. Si el país deja de explotar petróleo, la economía se puede hundir, la refinería de Barrancabermeja podría terminar cerrada.

Yo llamo a los trabajadores del petróleo a que abran los ojos. Acá por conseguir unos votos no pueden intentar desbaratar el país. La transición energética hay que hacerla, pero sin destruir las fuentes de riqueza.

Santander sería una de las regiones que más sufrirían las consecuencias de la propuesta del senador Petro.

¿En una eventual Presidencia suya se abriría la puerta para el fracking?

Yo siempre he dicho que estoy en contra del fracking. Nosotros debemos cuidar nuestros recursos naturales para que generen riqueza, empleo y desarrollo, pero también debemos tener en cuenta los límites, por ejemplo, el fracking.

Este es un riesgo muy alto de hacerle daños inmensos al medio ambiente. En mi gobierno no promoveremos el fracking. Siempre he dicho minería sí, pero no así.

Sí necesitamos la minería, pero proyectos que amenacen fuentes de agua o el medio ambiente no se deben hacer y es muy fácil de entender.

En el último reporte del Dane, Bucaramanga registró un 12 % de desempleo. ¿Cómo disminuir esa cifra?

Esa cifra es muy alta. Ese es el promedio general en Colombia. Pero además, está oculto el desempleo con la informalidad. El desempleo es mucho más alto.

En Colombia cerca de 6 millones de personas, que no tienen empleo, no aparecen como desempleadas, pero están inactivas.

Este es el producto del modelo económico que hemos construido en los últimos 10 años y que yo estoy proponiendo cambiar.

Un modelo económico que prefiere traer del exterior los alimentos y las confecciones, pues no puede generar empleo, porque la política de Iván Duque es generar empleo en Asia o en Estados Unidos.

En mi gobierno subiremos aranceles en donde tengamos que subirlos.

¿Cuáles serían sus tres grandes promesas para Santander?

Primero, tendríamos un gobierno ultra duro contra la corrupción, y eso sí que le va a servir a Santander porque ya lo vimos con los últimos escándalos. Planteamos reformas democráticas en salud, en educación, en ambiente.

La importancia del petróleo en Santander es descomunal. Tenemos que defender el petróleo que genera empleo. Santurbán también sería una de mis grandes compromisos con Santander.

¿Alejandro Gaviria podría entrar en la Coalición de la Esperanza?

Los proyectos políticos tienen sentido y hay identidad de programas e ideas. Si no pensamos igual, no nos podemos unir en política. Seríamos un par de ‘bandidazos’ si nos unimos, porque entonces nos une algún interés secreto.

Desde el primer día hemos dicho que este es un proyecto que no quiere reelegir a (Iván) Duque en cuerpo ajeno. Este es un proyecto de oposición y no queremos otro Duque.

Este también es un proyecto en donde no tienen cabida los partidos tradicionales, que además son duquistas. Eligieron a Duque. No tienen cabida.

Sergio Fajardo y Jorge Enrique Robledo nunca estuvieron en los partidos tradicionales. Humberto de La Calle y Juan Fernando Cristo estuvieron en el Partido Liberal y decidieron romper con esos hastiados manejos que le da César Gaviria.

Alejandro Gaviria es el candidato del Partido Liberal, así lo quieran ocultar. Por eso nos oponemos.

¿Alejandro Gaviria tiene la puerta cerrada en su movimiento?

Todo el que esté con César Gaviria, con el Partido de la U, el Conservador, Cambio Radical, tiene la puerta cerrada aquí.

¿Cómo recibieron la llegada de Ingrid Betancourt a la coalición?

Muy bien. Nosotros incluso le hemos dicho que decida en qué estructura de jefatura quiere estar para las elecciones. Si como candidata presidencial o cabeza de lista al Congreso. Este es un proyecto de puertas abiertas, pero como todos los proyectos tenemos límites.

¿Rodolfo Hernández tendría un espacio en su coalición?

Nosotros hemos dicho que solo tramitamos ingresos a la Coalición de la Esperanza de aquel que levante la mano y diga que quiera estar. Nadie nos ha pedido estar aquí.

Si el exalcalde de Bucaramanga pide un ingreso, en ese momento lo tramitaríamos en una reunión entre todos.

¿Cómo siente que está el voto de los santandereanos?

Yo estoy muy optimista. Nos va a ir bien porque las propuestas que hacemos son las que le sirven a Santander.