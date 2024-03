$!Se frenó la reactivación del peaje de Rionegro, Santander ¿Qué pasará con la doble calzada?

“Mire las cuentas. En promedio ese peaje pudo haber dado alrededor de $220 mil millones, pero esos $220 mil millones no los pagaron solo los habitantes de Rionegro, que no engañen a la gente. Se calcula que entre vehículos de categoría 1 y habitantes de Rionegro puede ser un 30 % del recaudo, es decir, que los habitantes de Rionegro, que dicen que pagaron toda esa plata, realmente pagaron un 20 %, unos $44 mil millones ”, explicó a Vanguardia el gobernador.

Al menos esa fue la conclusión de la reunión del pasado domingo 3 de marzo, en la que se pretendía socializar los avances para la reactivación del peaje, pero que terminó en el reconocimiento por parte del gobernador Juvenal Díaz, de que sin la licencia social de la comunidad el puesto de cobro no será reactivado .

Las mesas de concertación que se adelantaban para llegar a acuerdos con los habitantes de Rionegro, Santander, que se oponen a la reactivación del peaje sobre la vía nacional, en inmediaciones de ese municipio, no obtuvieron buen resultado y por ahora esa posibilidad de frenó.

A pesar de los argumentos del mandatario, la comunidad presente en el coliseo de Rionegro continuó oponiéndose a la reactivación del peaje por lo que la administración departamental decidió no insistir en reactivar el cobro del paso vehicular y buscar otras fuentes de financiación para obras urgentes como la doble calzada La Virgen - La Cemento, que requeriría de una inversión cercana a los $150 mil millones.

“Populismo con el peaje”

Sin embargo, el Gobernador advirtió que desde ya el Gobierno Nacional anunció que no tiene recursos para dicho proyecto vial en Santander, por lo que responsabilizó a los líderes del Comité del No al Peaje, pero sobre todo a los líderes políticos, de las consecuencias por la no ejecución de las obras.

Aseguró que como gobernador considera urgente la doble calzada, que se podría financiar ya con la reactivación de las casetas, pero que respeta la decisión de quienes se oponen.

“Voy a gestionar recursos por otro lado, le pedí a los senadores que me ayudan a buscar la plata, pero ya el Gobierno Nacional dijo que no había”, continuó.

Advirtió que la responsabilidad de que los habitantes Rionegro sigan teniendo que venir tres horas a Bucaramanga y que en tres años no haya doble calzada la tienen que asumir las personas que toman esa posición.

“Les estamos dando todo lo que piden, pero no quieren escuchar. Hemos cedido en todo, absolutamente todo, pero aquí hay una bandera política en la que yo no me quiero meter, por lo tanto yo dije bueno, entonces queda abierta la mesa para cuando quieran hablar, pero la responsabilidad política la tienen que asumir en tres cuatro años ustedes”, puntualizó el gobernador.