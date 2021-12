En el Partido Liberal la puja por la lista al Senado ya quedó definida. La encabezará el actual senador Lidio García, seguido de los también senadores Fabio Amín y Miguel Ángel Pinto. Con el número cuatro quedó el actual representante a la Cámara, Alejandro Chacón, quien da el salto al Senado. Con el número 100 quedó el senador Horacio Serpa.

Otro movimiento político fuerte se dio en las filas del Coalición Centro Esperanza, desde donde se anunció que definitivamente tendrán dos listas para el Senado. Por un lado está la del Nuevo Liberalismo que será cerrada y con especial participación de mujeres. La otra lista será abierta y la integrarán con los partidos que tienen personería jurídica Alianza Verde, Dignidad, Verde Oxígeno, Colombia Renaciente y el partido ASI.

Sin embargo ese anuncio llevó a que definitivamente el exnegociador de paz, Humberto de la Calle Lombana, dijera que no aceptará ser candidato al Senado, como se lo habían pedido, porque, según reiteró, lo que requiere la coalición es presentarse de manera unida y no en forma separada con dos listas. Indicó que seguirá contribuyendo en el trabajo de las precandidaturas presidenciales.

Las listas de Cámaras apuntan a que se están haciendo listas conjuntas que no serán cerradas y hasta el momento no se ha hablado de listas cerradas en ese sentido.

Cabal la 100

Por el Centro Democrático la noticia la dio la senadora María Fernanda Cabal, quien anunció que pidió que le asignaran el número 100 en la lista, es decir el último. “Quiero anunciarles que he pedido al partido que me dé el último puesto, que me dé el número 100; 100% coherencia, 100% Cabal”, indicó.

Cabal estuvo en abierto distanciamiento con el expresidente Álvaro Uribe, quien reiteró que la cabeza de lista del partido será el excandidato a la Alcaldía de Bogotá, Miguel Uribe Turbay, con quien él ya había acordado, desde comienzo de año que tendría el primer lugar.

La senadora esperaba que ella fuera la primera en la lista al Senado, esto luego de que ella quedó de segunda en la encuesta interna de la que salió candidato presidencial del uribismo Óscar Iván Zuluaga. Por ahora no está claro si Paloma Valencia vuelve a presentar su nombre al Senado. El exprecandidato Alirio Barrera, sería aspirante.

De otra parte en Pacto Histórico se reúnen este jueves para definir cómo se integrará la lista para el Senado, en donde aún no es claro cómo se compondrá la misma, más porque ahora volvió a aspirar Roy Barreras. Se da como un hecho que el número uno lo tendrá Piedad Córdoba.