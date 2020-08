Semana de decisiones importantes en el Senado de la República

El primer asunto, la ley de las sesiones virtuales, es la que reforma el reglamento del Congreso de la República para la modernización e implementación de herramientas tecnológicas para el funcionamiento del mismo, se implementan las sesiones remotas, el voto remoto y las sesiones mixtas, entre otras medidas.

Además: Sesiones virtuales o presenciales, el dilema de los congresistas en Colombia

Esta ley, que viene siendo debatida en la plenaria del Senado, donde ya se ha discutido en las últimas tres sesiones, sólo le basta esa instancia para salir a ser ley, sin embargo, la misma ha suscitado mucha controversia con los partidos de oposición, esto porque consideran que el Congreso se está entregando al Gobierno y pierde su capacidad deliberativa.

Igualmente, hay dos temas que tienen una particular discusión. Uno que en este tiempo de la pandemia no se podrá reformar los acuerdos de paz, lo que ha suscitado especial molestia en el Centro Democrático. El otro tema es que se apruebe una norma que diga que los senadores y representantes no tendrán derecho a pedir los gastos de representantación durante el tiempo en que sesionen de manera virtual.

Lea también: Centro Democrático pide fortalecer defensa de Uribe

La suerte de Uribe

También se espera que esta semana se conozca qué pasará con el senador y expresidente Álvaro Uribe, en el sentido de si se le suspende en su calidad de congresista, esto porque está detenido por orden de la Corte Suprema de Justicia de forma domiciliaria.

Inicialmente, este asunto viene siendo discutido en la Comisión de Ética, la cual deberá informar al presidente Arturo Char sobre si o no debe ser suspendido Uribe. Sobre el tema surgen varias dudas porque en la orden judicial no se precisa el asunto. Éste martes se volverá a reunir la Comisión y se espera que se conozca una decisión al respecto.

En otras actividades del Congreso, se tiene previsto un debate de control político sobre las inversiones de Ecopetrol en la Comisión I del Senado, también desde el miércoles las comisiones económicas se esperan reunir para dar inicio a la discusión de la ley de presupuesto general de la nación para el 2021.