El congresista y exconcejal de Medellín Álex Flórez irá a juicio después de que protagonizara un bochornoso escándalo tras insultar a varios policías estando en alto estado de embriaguez en Cartagena. Los hechos fueron conocidos a través de múltiples videos que circularon en redes sociales el pasado 2 de septiembre.

En entrevista con Blu Radio, Flórez cuestionó que le preguntaran por estos hechos y dijo que no se arrepentía y que no renunciaría a su “humanidad” por el cargo que ostenta en la política de este país y que no tendría que ser el “ejemplo del pueblo”.

Hecho polémico que se sumó a otros que ya venía protagonizando durante los últimos años desde que entró al escenario político de la mano del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y su movimiento Independientes.

Quintero, como en otras ocasiones, salió a respaldar las actuaciones de Flórez, vía trino de Twitter, y que recibió todo tipo de reacciones.

Tras semejante escándalo, finalmente el congresista por el Pacto Histórico hizo público que tenía problemas con el alcohol y que esa sería la justificación a sus malas actuaciones, señalando que iniciaría un tratamiento y que impulsaría una agenda legislativa para hacerle frente a estos “problemas que pasan desapercibidos”.

Por este episodio, la Procuraduría decidió abrir una indagación preliminar en su contra, y la Comisión de Ética del Senado, una investigación disciplinaria. Aunque este no sería el primer proceso en su contra, ya contaba con otros expedientes abiertos en el Ministerio Público por chocar algunos carros oficiales –del Consejo de Medellín–, por injuria, por contratos “corbata” y por supuestamente obligar a sus cuotas políticas a entregar el 5% para su campaña.

Es así que este 14 de diciembre finalmente la Procuraduría General de la Nación emitió un pliego de cargos contra el senador Álex Flórez por presuntas expresiones calumniosas contra patrulleros de Cartagena. La entidad sostiene que el congresista al parecer incurrió en una falta disciplinaria al agredir de manera verbal a los integrantes del cuerpo policial y tildarlos de “asesinos”.

Se le acusa de proferir expresiones calumniosas contra tres patrulleros de la Policía Metropolitana de Cartagena, a quienes habría acusado del homicidio de tres jóvenes en Chocó, Sincelejo, hechos en los que el Flórez no contaba con pruebas para realizar semejantes acusaciones.

Por tanto, “el Ministerio Público adujo que con su presunto comportamiento ofensivo e irrespetuoso contra otros servidores públicos, el senador pudo vulnerar el principio de la dignidad humana, el derecho al buen nombre y la honra de los patrulleros que llegaron a atender el caso, al atribuirles hechos punibles que no cometieron y de lo que él debió ser consciente”.

Además de considerar que “la falta cometida por el disciplinable fue calificada de forma provisional como grave a título de dolo”, concluyó.