Senador Gustavo Bolívar anuncia que dejará el Congreso de la República

Gustavo Bolívar, quien fue cabeza de lista del Pacto Histórico y logró su reelección en el Senado de la República, anunció que abandonará su curul para dedicarse a su familia y poder tener una economía más sólida.

La renuncia de Bolívar, una de las principales 'fichas' del presidente Gustavo Petro en el Capitolio Nacional, se dará luego de terminar su periodo como presidente de la Comisión Tercera, donde discute temas económicos como la reforma tributaria y el Presupuesto General de la Nación.

“Descarten que yo siga cuatro años acá. Había dicho que no quería volver, pero el presidente Petro me pidió encabezar la lista y lo acepté con el compromiso de estar poco tiempo y el presidente Petro lo sabe (...) Quisiera dejar aprobada la reforma tributaria y los proyectos grandes que entran por mi comisión. El presupuesto salió bien y el otro es el de regalías que lo presentamos. Después, el Plan Nacional de Desarrollo. Así que después de dejar esas cosas hechas, pienso apartarme, dar un paso al costado porque no puedo seguir hundiéndome, porque es el patrimonio de toda la familia”, afirmó el senador del Pacto Histórico a Revista Semana.

Según dijo el congresista, desde que llegó al Congreso de la República y dejó a un lado su trabajo como escritor, su economía se ha visto fuertemente afectada, razón que lo está obligando a tomar esta decisión.

“No me siento cómodo porque tengo que volver a mi vida anterior muy pronto. Tengo un hueco fiscal enorme y no puedo llegar a un punto de esos. Si yo fuera corrupto, pues aquí en la presidencia de la Comisión Tercera haría billete porque aquí hay lobby y cosas impresionantes que antes cobraban. Yo llegué a cambiar eso, a defender posiciones. Que los que tengan más, que paguen más impuestos”, afirmó.

Declive en el Pacto Histórico

Las declaraciones de Gustavo Bolívar se dan justo en un momento en el que el Pacto Histórico, la bancada de gobierno, atraviesa por una turbulencia interna que ha quedado reflejada en los pronunciamientos de varios de sus congresistas, quienes han criticado, incluso, a algunos ministros.

De igual forma, el pasado lunes en el tarde, mientras se discutía el proyecto de Paz Total, uno de los artículos insignia del Gobierno Nacional, que buscaba sustituir el servicio militar obligatorio por un servicio social, se hundió y ganó la oposición de derecha por la falta de tres votos.

"Por 39 votos contra 37, acaba de ser hundido el servicio social para la paz que reemplazaba el servicio militar obligatorio. Nos faltaron tres votos. Tenemos que estar más pendientes. Increíble que el futuro de los jóvenes se pierda así ¡La derecha aplaudió feliz! Aman la guerra", escribió en su cuenta de Twitter el senador Gustavo Bolívar.