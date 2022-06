Las palabras del Senador, estuvieron acompañadas por un video, en el que asegura, entre otras cosas, que "la democracia trae un nuevo escenario, y ello no solamente exige responsabilidad, sino también coherencia, la misma que he sabido mantener y honrar, en cada decisión que he tomado en esta contienda electoral. En esta segunda vuelta debo hacerlo igual, por convicción y sin acuerdos previos..." aseguró Serpa.

Serpa asegura que le apuesta al ingeniero Rodolfo, por las propuestas contundentes contra la corrupción, por su sencillez como persona, por su visión ejecutiva, por su trayectoria política y empresarial y por su evidente distancia que tiene de los extremos políticos.

Recordemos que el senador, venía apoyando la campaña del excandidato a la presidencia Sergio Fajardo, a quién él califica como un político transparente, comprometido y objetivo.