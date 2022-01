La mano derecha de Gustavo Petro, el senador Gustavo Bolívar, es quien más opciones tiene de repetir curul en el Senado ya que fue a quien le entregaron la cabeza de la lista cerrada del Pacto Histórico. Aunque pensó no lanzarse de nuevo para resolver temas financieros pendientes, dice que el mismo Petro lo convenció de hacerlo.

Bolívar le aseguró a El Colombiano que le gustaría que se vote la revocatoria de Daniel Quintero para que la ciudadanía decida democráticamente si lo destituye. Planteó que no es partidario de una alianza con Luis Pérez por su papel en la Operación Orión; y aseguró que le pediría al inhabilitado exconcejal Alex Flórez que desista de aspirar al Senado, si se comprueba que está haciendo política desde la Alcaldía de Medellín.

¿Por qué decidió apostarle a seguir en el Congreso?

No quería lanzarme porque cuando uno llega al Congreso se le desbarata la familia, los tiempos y temas personales. Le dije a Gustavo Petro hace tres meses que me iba a retirar.

¿Por qué cambió de decisión?

Petro me dijo algo que jugó a favor y que me dijo que estamos a punto de coronar una lucha de décadas y que me diera la oportunidad hasta marzo para saber si este país nos quiere y con esa condición me inscribí.

¿Cómo van los asuntos financieros por los que lo han criticado sus opositores?

De hecho cuando le dije a Petro que no quería seguir era por eso, pero finalmente he podido salir a flote con el tema económico y pagar la mayoría de deudas que tenía. La de los paneles solares del hotel se asumió completamente, se pagó lo atrasado con intereses. He avanzado mucho en estos temas.

¿Cuáles son las cuentas que el Pacto Histórico tiene para las elecciones legislativas?

Una meta optimista es tener 30 senadores y una pesimista 20, lo que tenemos previsto ha estado entre esas dos cifras. 20 sería igualar lo que hizo Álvaro Uribe en sus mejores momentos de popularidad y para nosotros sería bueno, pero de ahí para abajo no sería tan bueno.

En la conformación de la lista se dice que Petro eligió los nombres a dedo, entre ellos a usted como cabeza de lista. ¿Eso es cierto?

No, eso no es cierto. Entre los primeros 20 puestos solo hay cuatro de la Colombia Humana y hay seis del Polo Democrático. El puesto en la lista lo determinó cada partido.

¿Entonces cómo se definieron esas posiciones?

Al ser cinco partidos con personería jurídica, cada uno elegía sus cinco y definía su orden. Petro no fue el que decidió el orden de la lista, tanto así que es el Polo Democrático es el que tiene más puestos.

¿Y qué pasó con los dos candidatos de Francia Márquez, que prefirieron renunciar?

Reconocimos que hubo un error ahí, faltó un renglón étnico que era parte del acuerdo, pero hay que resaltar que el movimiento Soy Porque Somos, de Francia Márquez, reafirmó que sigue en el Pacto.

Uno de los objetivos de Petro es ganar en Antioquia y para lograrlo se le ha visto acercándose a personajes como Luis Pérez y Julián Bedoya. ¿Le apuestan al todo vale?

Con ellos dos hasta la fecha no hay una alianza, ninguno de los dos ha entrado al Pacto. Yo he tenido reparos y en particular senté la posición en el caso de Luis Pérez, que no me gustaría. Sin embargo, eso quiere decir que no se vayan a dar estas alianzas en el futuro porque después del 13 de marzo el Partido Liberal tendrá que decidir si sigue apoyando a la derecha o si vuelve a tomar las riendas de la historia apostándole a lo social.

¿Por qué se opone a la alianza de Luis Pérez?

Por esos cuestionamientos que hay, que no son mentira. Si le hubieran probado algo estaría preso, pero a parte de lo judicial está lo ético. Critico que él fue el alcalde de Medellín durante la Operación Orión, pero en el Pacto hay otros sectores que sí lo aceptan, aquí las decisiones se toman en conjunto.

Hablemos de Medellín. ¿Qué opina de Daniel Quintero?

Para llegar a la Alcaldía tuvo que untarse de política, uno totalmente independiente no puede hacer política en Colombia, pero lo ha hecho bien. Él recuperó 4,5 billones de pesos con un seguro por Hidroituango y eso no lo hubiera hecho otro alcalde porque los demás han sido cooptados por el Grupo Empresarial Antioqueño. Es una administración joven, moderna y me parece que lo está haciendo bien.

Pero Quintero decía que las aseguradoras no iban a pagar por Hidroituango y al final dijo que fue un triunfo suyo que las aseguradoras pagaran...

No me voy a meter en esa discusión. Lo de fondo es que él denunció irregularidades. Si no hubiese un alcalde con voz discordante, seguramente otra persona se hubiera acomodado como los demás exalcaldes y todo seguiría igual.

Diferentes sectores sociales y políticos se muestran preocupados por la situación de diversas instituciones de la ciudad. ¿Eso no le preocupa?

Sí, cualquier cosa que raye contra la ética y la moral pública me puede molestar. No conozco los casos puntuales porque tengo foco más nacional, pero si se comprueba un caso de corrupción o clientelismo, eso tiene que minar la imagen del alcalde.

¿Y cuál es su postura frente al proceso de revocatoria?

En este momento está detenido el proceso, pero me parecería sano que se lleve a cabo la votación de la revocatoria en Medellín porque podría fortalecerlo, si la ciudadanía refrenda su gobierno en las urnas. En todo caso, estos procesos de revocatoria son democráticos, son un mecanismo de participación que no se puede desconocer.

¿No le incomoda compartir lista con el inhabilitado Alex Flórez, ficha de Daniel Quintero y quien es señalado de hacer politiquería dentro de la Alcaldía de Medellín?

Participación en política dentro de una alcaldía no se puede hacer. Si se comprueba que está utilizando instituciones de Medellín para un beneficio electoral, tienen que aparecer las denuncias y las sanciones.

¿Si eso se comprueba usted le pediría que desista de aspirar al Senado en el Pacto?

Sí, por supuesto.