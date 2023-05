Serpa destapa sus cartas: “Quiero ser alcalde de Bucaramanga”

Aunque aún analiza otros factores antes de tomar la decisión de ser oficialmente precandidato, Serpa Moncada señaló que cuenta con el arraigo y la experiencia para llevar las riendas de la ciudad en el próximo cuatrienio.





“Bucaramanga se estancó. Bucaramanga se paralizó, por tanta división, por tanto individualismo y si no somos capaces de poner a Bucaramanga en el centro de la discusión, vamos a seguir siendo invisibles en el ámbito nacional y para eso precisamente se necesita experiencia, se necesita liderazgo, ojalá liderazgo metropolitano, pero por supuesto con generosidad porque no se ponen de acuerdo para nada”, afirmó Horacio José Serpa.





La inseguridad, movilidad, lucha contra la corrupción y generación de empleo, serían las principales problemáticas a tratar en el programa de gobierno del exsenador Liberal.





“La preocupación más grande es la inseguridad, la gente no está tranquila cuando camina en las calles, la gente no se siente segura, siente que la van a atracar en todos lados, no se siente tranquila con su familia cuando van a comprar algo. La frustración del transporte y la movilidad, el tráfico, el desplazamiento de la gente se ha vuelto un martirio día tras día, eso es lamentable. La lucha contra la corrupción marcando en los diferentes temas y como generarle empleo y productividad a la ciudad”, agregó Horacio José.





Así mismo, el exsenador señaló que dará la pelea por el aval Liberal y de otras colectividades políticas, para hacer una gran coalición de cara a las elecciones locales del 29 de octubre.