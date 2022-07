Sigue la tensión: Roy Barreras respondió a las fuertes críticas de Gustavo Bolívar

"Apreciado Gustavo. He evitado por bien del éxito del gobierno de Gustavo Petro responder a tus ataques pero no se puede volver el chisme una actividad política. No tengo candidato. He dicho que lo revisaré jurídicamente. Te invito a que vengas de Miami y nos ayudes a construir", le contestó Barreras a Bolívar.

Es de anotar que en pocas oportunidades Barreras le ha respondido a Bolívar sus comprometedores comentarios, pues según Roy, estos cruces afectan en mayor parte al presidente electo Gustavo Petro. Incluso, algunos llegan a considerar a Gustavo, como la principal barrera del petrismo.

Sin embargo hay que reconocer que el senador Bolívar ha sido de los pocos que ha cambiado su discurso después de la victoria de Petro en las elecciones.

Cabe recordar que el mensaje que generó la discusión entre los dos compañeros de bancada, fue uno en el que el senador aseguró que el próximo Presidente del Senado (Barreras) no quiere iniciar de nuevo la elección del próximo contralor.

“Huele mal. Roy está en campaña por una candidata del actual contralor para garantizar el tapen tapen cuatro años más. Varias personas del Pacto me han llamado a abogar por ella. Esa lista fue manipulada y hay que tumbarla. Seguro me derrotan pero la gente votó por un cambio no lo olviden”, comentó Gustavo Bolívar.

