El presunto sobrecosto de algunos insumos para atender la emergencia del Covid-19, tienen ‘bajo la lupa’ a Donaldo Ortiz Cárdenas, alcalde de San José de Miranda, Santander.

Y es que según publicó el medio virtual Ecolecuá, Ortiz “habría entregado a la población 1.000 unidades de jabón antibacterial en envases de 500 c.c. haciéndolos pasar como si fueran de 1.000 c.c.”, tal como se observa en un video grabado por habitantes del municipio.

Además del jabón, según quedó registrado en una planilla de la Alcaldía, fueron adquiridos geles, tapabocas, guantes, folletos y fue contratado personal para que entregara los kits y donaciones puerta a puerta; todos estos productos con posibles sobrecostos.

El gel antibacterial de 500 ml, en la planilla, por ejemplo, fue valorado en $28.084 con IVA, cada uno; cuando en el mercado, ese mismo tamaño, está aproximadamente en $12.500.

El jabón antibacterial de 1.000 c.c. tiene un precio en el mercado de 10.500 pesos, IVA incluido, pero se pagó en $22.015, cada uno. Cabe aclarar, que según habitantes de la zona, las botellas de jabón que recibieron, no tenían 1000ml sino 500ml.

Los guantes de látex, fueron valorados en $420 pesos la unidad, y en el mercado el valor es de $350. Además, fueron distribuidos 2000 folletos de prevención, avaluado en $1.190 cada uno.

Sin embargo, el presunto fraude no se habría dado solo en objetos materiales, Ortiz Cárdenas presupuestó el pago de $6 millones 368 mil en la “campaña puerta a puerta para entregar el kit y dar indicaciones de prevención”.

Sin embargo, varios habitantes de San José de Miranda advirtieron a Ecolecuá que “esta distribución y la pedagogía casa a casa no la hizo el proveedor de los insumos sino la Policía Nacional y una enfermera del Hospital Nuestra Señora de los Remedios”, como se evidencia en fotografías.

Para conocer la opinión del Alcalde sobre el presunto detrimento de dineros públicos, esta redacción se comunicó con Ortiz, quien a pesar de haber leído los mensajes, no dio respuesta a las preguntas hechas por Vanguardia.

Ante esto, se entabló comunicación con Sandra Lucía León León, personera de San José de Miranda, quien manifestó que “la Personería Municipal ha iniciado un proceso disciplinario de indagación preliminar sobre los hechos referidos. Proceso No. 300/008/2020 y se encuentra en notificación y ejecución. El mismo auto se comunicará hoy a la Contraloría Departamental. Por reserva procesal no me puedo pronunciar más al respecto”.

De igual manera, la funcionaria dio a conocer un comunicado de prensa emitido por la Personería Municipal, en el que se evidencia que realizan seguimiento a la contratación.

“De conformidad a la Ley 617 artículo 24, la Personería Municipal se encuentra en seguimiento a a gestión, incluyendo la contractual. Sin embargo, es preciso reiterar el principio del debido proceso y buena fe, que debe desvirtuarse probatoriamente por lo cual se ha requerido a todas las personas que consideren vulnerados sus derechos, acudir al correo de la Personería Municipal personería@sanjosedemirandasantander.gov.co o a los teléfonos 310808819, 3124658903 y 3164148397”.

millonarios contratos

Según la inforamción publicada en el Secop, en el que aparecen dos contratos para atender el Covid-19 en el municipio de San José de Miranda, uno del 25 de marzo por $89 millones, y el otro del 6 de abril por 16 millones.

El de marzo incluye todos los productos expuestos anteriormente, los folletos y la campaña ($52.555.000) y, además, mercados ($36.900.00), todo valorado en $89.455.000.

El de abril, solo de implementos de protección (guantes, gafas, tapabocas, trajes de bioseguridad) y aseo (alcohol, gel, jabón, hipoclorito de sodio), tiene un costo de $16.623.870. Ambos contratos afueron suscritos con Fundación de Proyectos Sociales y Económicos, representada legalmete por Lucy Amparo Báez.