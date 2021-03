En su recorrido por las diferentes regiones del país, el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, estuvo de visita por Santander para promover la conformación de los comités departamentales de su movimiento político ‘En Marcha’ y socializar la convocatoria de la ‘Coalición de la Esperanza’, una convergencia de partidos y movimientos políticos que busca tener listas al Congreso y Presidencia, como una alternativa alejada de los partidos tradicionales y los extremos políticos para las elecciones del 2022.

En diálogo con Vanguardia, el alto funcionario del gobierno Santos anunció que la ‘Coalición de la Esperanza’ presentará su propuesta programática el próximo 22 de abril, donde además revelará sus listas a las legislativas y sus precandidatos a la presidencia de la República.

Según Cristo, en el 2022 se dará una ruptura en la política tradicional del país, donde los partidos alternativos serán los grandes triunfadores.

Aunque reconoce que en el marco de la democracia no se le pude coartar la participación a algún candidato o tendencia política, en clara referencia a Gustavo Petro, Cristo sí dejó en claro que las ideas de la ‘Coalición de la Esperanza’ no tienen mayores puntos en común con el hoy Senador de la República y su movimiento político, Colombia Humana.

Así mismo, Juan Fernando Cristo criticó al Gobierno Nacional por la inoportuna reforma tributaria, mientras contempla gastar $16 billones en la compra de aviones.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Qué es la Coalición de la Esperanza?

Aún no le he hemos puesto nombre a esta convergencia. El próximo 22 de abril vamos a presentarle a todo el país una propuesta programática, un pacto ético con miras a las elecciones del 2022 y las bases para lo que deberá ser una lista única para el Congreso de coalición de todos estos sectores políticos que nos estamos encontrando desde la diversidad, la pluralidad, desde la diferencia y queremos demostrar que somos capaces de construir una propuesta política más allá de aspiraciones individuales.

¿Sin cabida a los extremos políticos?

Llevamos meses trabajando la propuesta programática de esta convergencia desde las propuestas de cada una de las fuerzas políticas que la integramos y cada vez nos convencemos más de que esto tiene que ser una propuesta de cambio para Colombia, pero al mismo tiempo una propuesta de liderazgo colectivo y no de caudillismo ni mesianismo. Estamos en democracia, personalmente respeto mucho a Petro y su movimiento político, pero representamos caminos distintos y representamos proyectos distintos para la sociedad colombiana. Tenemos que ver esa situación de la manera más natural, aquí no se trata de establecer vetos a unos o vetos a otros, sino que simplemente son dos proyectos distintos, los dos son de cambio, los dos son de oposición a lo que significa hoy el gobierno Duque y sobre los cuales esperamos que los colombianos se pronuncien en las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales.

¿Qué ha sucedido con los acuerdos de paz con las Farc?

La buena noticia es que este Gobierno no pudo hacer trizas el Acuerdo de Paz, los Acuerdos de Paz están vigentes, no los han podido modificar y están hasta el año 2030. La mala noticia es que engavetaron la implementación de los Acuerdos y el Gobierno hace una simulación de la implementación de estos para quedar bien ante la comunidad internacional, pero no avanza en el punto uno del desarrollo del campo, no avanza en la reforma política, nunca la presentaron, no avanzan en el enfoque de sustitución social de los cultivos ilícitos del narcotráfico, la inversión en los 170 municipios Pdet va muy lenta. Hay un consejero presidencial, el doctor Archila, que hace un esfuerzo aislado dentro de un Gobierno que no tiene ningún compromiso con los Acuerdos de Paz. Pero lo más grave es que siguen los asesinatos de líderes sociales, siguen los asesinatos de excombatientes de las Farc, ya pasamos las 270 personas que cumplieron, se desarmaron, se desmovilizaron y fueron asesinados. Eso es un muy mal mensaje para cualquier posibilidad de proyecto de paz en el futuro con el ELN, si se abriera la posibilidad. Hay que cumplir con el Acuerdo de Paz, en el Acuerdo de Paz contemplamos una serie de mecanismos de protección colectiva, de protección individual a las comunidades, a los excombatientes que simple y sencillamente el gobierno del presidente Duque no está cumpliendo.

¿El acuerdo de paz es uno de los puntos de unión de esta coalición?

Hay unos elementos esenciales de esta convergencia. Primero, la necesidad de una implementación integral de los Acuerdos de Paz con las Farc. La defensa de la democracia en este país que está seriamente amenazada por los autoritarismos y los caudillismos. La defensa de los derechos y las libertades en el país. Compartimos la necesidad de cambio en Colombia. Introducir una agenda de transformación en el país, pero un cambio sin incertidumbre, que no genere temores, manteniendo la economía de mercado, manteniendo la defensa del empresariado, pero un capitalismo emprendedor, solidario, sostenible ambientalmente y con un gran énfasis social. De ahí vamos a presentar una propuesta programática mucho más amplia, con temas que tienen que ver con la agenda ambiental, con la profundización de la autonomía territorial y la descentralización en el país.

¿Reactivación sin minería y sin fracking, sí es eso posible?

El momento pospandemia es el momento de entender que hay que cambiar los énfasis y los motores de la reactivación económica del país, siempre desde el marco de la digitalización de la economía y una sostenibilidad de la economía: no es con la minería en el páramo, no es con el fracking, no es desperdiciando el recurso hídrico del agua en Colombia como vamos a lograr una reactivación en armonía con la naturaleza y con nuestro medioambiente. Durante la pandemia se perdieron 500 mil microempresas, el Gobierno actuó tarde y de manera tacaña, no apoyó al pequeño, mediano y microempresario del país, ni apoyó a los pobres de manera suficiente, las ayudas que llegaron fueron muy pocas y muy demoradas, perdiendo un tiempo valioso para lograr mantener la actividad económica de muchos sectores del país. Eso es lo que hay que reactivar ahora, con un modelo de desarrollo económico que, defendiendo la economía de mercado y sin lugar a dudas, entienda que el Estado tiene que jugar un papel más protagónico de apoyo al pequeño y mediano empresario y de apoyo a los sectores más vulnerables de la población. Si comparamos el 7 de agosto del 2018 con los tres años que han transcurrido hasta ahora, lo que hemos retrocedido en materia de pobreza, desigualdad, en generación de empleo es dramático.

¿Por qué usted dice que hay una amenaza a la democracia en el país?

Ni Uribe se había atrevido a tanto. Uribe cambió un articulito de la Constitución para poder reelegirse, pero fue a las elecciones en el 2006 y la gente lo reeligió. Sin garantías, cambiando las reglas de juego, pero hubo elecciones. Acá lo que pretendían era simplemente no realizar las elecciones porque saben que las van a perder, eso no les salió bien frente a la indignación ciudadana y ahora están diciendo que como van a perder las elecciones, proponen unificar las legislativas con la primera vuelta presidencial, con el cuento que nos vamos a ahorrar una plata y ponemos todas las maquinarias en mayo, en función del candidato a la Presidencia de todos los partidos aliados del Gobierno. Pero además que voten los militares, pero además una coalición de todas las listas de las mayorías, cuando la idea de las coaliciones es para las minorías políticas en el país. Ya no saben qué más inventar, está quedando en evidencia el miedo que tienen de afrontar las elecciones del 2022 con las mismas reglas de juego con las cuales ellos ganaron las elecciones en el 2018. Uno no puede estar cambiando las reglas de juego porque así fue que comenzó el chavismo y madurismo en Venezuela.

¿Sí hay posibilidad para los alternativos en las elecciones del 2022?

En 2022 va a haber una ruptura muy importante en el país, va a haber una expresión ciudadana de cambio en la política del país. Los partidos políticos y el Congreso de la República abusaron demasiado de la tranquilidad y de la paciencia del pueblo colombiano. El Congreso se convirtió en el freno más grande de los procesos de transformaciones y reformas en Colombia, a mí mismo me tocó vivirlo como Ministro del Interior, cuando hundieron la reforma política, cuando se negaban a discutir temas importantes de reformas sociales para el país. Los partidos se volvieron clubes de parlamentarios exclusivos que no tienen ninguna representatividad en la ciudadanía