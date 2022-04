"Quiero compartir con usted, alcalde Juan Carlos Cárdenas, unas cortas pero sentidas palabras. Hoy es un momento importante para mi vida, una nueva etapa surge producto de la decisión que he tomado, refleja mis más sinceros sentimientos y parte de una obligación moral que me aporta de manera decidida a la transformación de nuestro país desde un nuevo escenario", escribió Sotomonte.

El hoy exfuncionario le manifestó a esta redacción que en los próximos días junto al Movimiento Coraje oficializarán la adición al Pacto Histórico, para impulsar la candidatura de Gustavo Petro desde Santander.

"Hemos conversado constantemente sobre los retos que tiene el país y le he hecho saber mi posición, la cual siempre ha sido respetada con sinceridad por usted. Hoy he decidió seguir con mis principios y anhelos, aportando desde un nuevo lugar y hasta donde mis fuerzas me lo permitan", expresó Sotomonte, a la vez que remató en la misiva que se "despide un amigo, que siempre le guardará admiración y respeto".

Por su parte, John Carlos Pabón, quien deja la Secretaría de Desarrollo Social, manifestó en la carta que cuando llegó a la administración municipal una de las afinidades que tuvo con el Alcalde fue la defensa contra el Páramo de Santurbán, la lucha contra la corrupción y el "deseo de construir una ciudad social e incluyente".

"Enfrentamos este gobierno enfrentando múltiples desafíos, los cuales abordamos con responsabilidad e innovación para mejorar nuestra ciudad (...) debemos sentirnos orgullosos de lograr hacer de nuestra ciudad una ciudad diversa e incluyente", puntualizó el hoy exfuncionario.