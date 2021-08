El pasado martes 17 de agosto, el Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander, Idesan, anunció que suspendió el proceso licitatorio para contratar la reconstrucción de la intersección de Palenque hasta el Café Madrid, la reconstrucción del Puente Las Navas y la vía que comunica hasta el CAI de la Virgen, obra por $104 mil millones.

“Con fin de garantizar los principios que reglan la contratación estatal se suspende el proceso hasta tanto se resuelva dicha solicitud”, se lee en la Resolución 0255 de 2021, expedida por el Idesan.

Dicho proceso licitatorio ha sido fuertemente cuestionado por la Alcaldía de Bucaramanga y Transparencia por Santander, quienes han manifestado su preocupación, pues con algunas decisiones el Idesan podría descartar con facilidad a varios de los 34 proponentes, lo que podría terminar en un direccionamiento.

Ante la decisión de suspender el proceso de la licitación pública No. IDE-LP-001-2021, el Comité de Transparencia por Santander pidió nuevamente mayor transparencia.

El Comité asegura estar “muy atento al transcurso de este importante proceso, realizando las observaciones pertinentes tanto al pliego como al documento de evaluación de propuestas”.

Dicha veeduría le pide al Idesan “la mayor transparencia en cada una de sus actuaciones, resolviendo de fondo y en derecho las peticiones y asegurando la selección objetiva y la igualdad de condiciones entre los oferentes”.

Al respecto, María Juliana Acebedo, asesora de Contratación Pública de la Alcaldía de Bucaramanga, indicó que el interés de la administración de Juan Carlos Cárdenas es la transparencia en la selección del proponente.

“Nuestro mayor interés en tan importante proceso es que se den las garantías suficientes de transparencia para la selección objetiva de contratistas. Es importante garantizar un ambiente sano de competencia por medio de la correcta aplicación de las disposiciones contenidas en el pliego tipo para obras de infraestructura”, explicó Acebedo.

Sobre la decisión del Idesan, Rodrigo Fernández, expresidente de la Sociedad Santandereana de Ingenieros, aseguró que era necesaria e imperativa toda vez que “un oferente pretende que revoquen el acto administrativo que a su vez revocó el informe de evaluación preliminar. Es indispensable antes de hacer o publicar otra evaluación, saber si van a revocar o no la evaluación del 3 de agosto. Increíble, una evaluación no idónea no puede prevalecer”.

Fernández, experto en procesos de contratación pública, ya había advertido que un cambio en las evaluaciones podría sacar a 23 de los 34 proponentes.