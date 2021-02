“Tengo la capacidad para trabajar con soldados y policías”: Diego Molano, ministro de Defensa

Diego Molano, uno de los funcionarios de mayor confianza del presidente Iván Duque, tiene, a partir de esta semana, el enorme reto de remplazar como ministro de Defensa a Carlos Holmes Trujillo, fallecido a causa del COVID-19.

Además: Reacciones tras el nombramiento del nuevo Ministro de Defensa

Si bien sus contradictores le achacan una supuesta falta de experiencia en temas de seguridad, Molano, en entrevista con Colprensa, habla de su cercanía con la fuerza pública, por razones familiares y a lo largo de su trayectoria en el servicio público.

“Tengo toda la capacidad para trabajar hombro a hombro con los soldados y Policías para garantizar la confianza de todos los ciudadanos”, dice.

¿Qué va a hacer usted frente al narcotráfico?

El narcotráfico ha sido una prioridad del presidente Duque, porque es la fuente que alimenta la violencia y por eso vamos a profundizar y acelerar el combate del narcotráfico. Esto implica el desmantelamiento de las bandas de narco criminales como el Eln, el ‘Clan del Golfo’, ‘Los Caparros’ y las Disidencias de las Farc, además de la Segunda Marquetalia, porque esas son las estructuras que realizan todo tipo de crímenes en las regiones, desde el narcotráfico, hasta la extorsión y la minería ilegal, con el fin de aumentar su capacidad destructiva y generar zozobra en las comunidades.

¿Qué debe hacer la Fuerza Pública en temas de masacres?

La protección de los líderes sociales y garantizar que esas masacres no se den es una prioridad y para lograrlo, la única forma es desmantelando esas bandas. Hemos podido identificar que de 33 asesinatos colectivos, 14 fueron perpetrados por el Eln o por el ‘Clan del Golfo’ y por las disidencias de las Farc, es decir, que hay una relación directa entre asesinato de líderes sociales y ese tipo de masacres. Por eso el desmantelamiento de esas bandas es la mejor estrategia para proteger la vida de estas personas y evitar que esto siga sucediendo.

Lea también: ¿Cuáles serán los retos de Diego Molano al frente del Ministerio de Defensa?

¿En año y medio que le queda a este Gobierno, se retomará la fumigación?

La meta de las autoridades tiene que ser disminuir los cultivos de coca. Cada hectárea que se siembre es más combustible para la violencia. El gobierno del presidente Duque ha logrado reducir sus hectáreas de casi 170 mil a 154 mil. El año pasado se logró una meta de 130 mil que debería garantizar una mayor reducción y por eso hay que combinar todos los mecanismos existentes. Para este año las metas en erradicación son de 130 mil hectáreas, además de seguir con el desarrollo alternativo y la sustitución de cultivos ilícitos, pero allí donde corresponde en algunos territorios, la aplicación de la aspersión por precisión con el cumplimiento de todos los requisitos que exige la Corte Constitucional y en ese proceso estamos para que se pueda culminar a finales de marzo y de ese modo iniciar con la aspersión con precisión.

¿Qué va a hacer para recuperar la confianza de la ciudadanía en la Fuerza Pública?

Lo que sucedió el 9 de septiembre por supuesto debe ser investigado, como se está haciendo, y si se llega a encontrar que alguno de los oficiales o de los patrulleros cometieron algún tipo de delito deben ser juzgados, pero se les debe dar la garantía del debido proceso y en el caso de ser hallados culpables por supuesto deben ser judicializados.

Para recuperar la confianza, se van a realizar dos esfuerzos fundamentales, recientemente se aprobó el protocolo de manejo de las protestas, donde se establecen unas reglas y procedimientos para el manejo de estas y la aplicación del uso de la fuerza proporcionado cuando se presentan hechos de violencia, los cuales deben ser capacitados, reforzados y manejados por la Policía.

Le puede interesar: Presidente Duque confirmó a Diego Molano como nuevo Ministro de Defensa

¿Se siente preparado para ser Ministro de Defensa?

En 25 años de experiencia en el servicio público he tenido que ver con conocimiento desde la institucionalidad con el sector de la Defensa, con las Fuerzas Militares y de Policía. En Acción Social de Presidencia hace unos años coordinamos el esfuerzo del Centro de Coordinación de Acción Integral, un mecanismo que ha acompañado la seguridad democrática con inversión social y proyectos productivos en un esfuerzo combinado, Como director del Icbf trabajamos en la junta directiva en coordinación con la Policía de Infancia y Adolescencia para garantizar los derechos de los niños y los adolescentes y como director administrativo de la Presidencia, hice parte de los consejos de seguridad y tuve a cargo los consejeros de esta materia y a los consejeros de estabilización y derechos humanos.

Entonces, por supuesto que conozco a la Fuerza Pública, además soy de familia militar, conozco la cultura militar, respeto y honro a nuestras Fuerzas Militares y de Policía y tengo toda la capacidad para trabajar de la mano con ellas hombro a hombro con los soldados y Policías para garantizar toda la confianza de todos los ciudadanos.

¿Cambiarán sus posturas frente a la protesta social y frente a la JEP?

En el caso de la JEP es claro que el país en algún momento estuvo dividido entre la votación del sí y el no, algunos no estábamos de acuerdo con la aplicación de lo pactado y con algunos lineamientos que allí se señalaban y pedíamos una modificación, entre ellas la de la JEP. Por eso hicimos nuestras manifestaciones pacíficas, planteamos nuestros puntos, votamos en el plebiscito y después de eso se tomaron unas decisiones por parte del gobierno anterior, las cuales establecieron esa institución que hoy va avanzado, que ha logrado unos mínimos avances, particularmente en lo que se mostró la semana pasada con ese macro caso de secuestro, sin embargo, lo que esperamos todos los colombianos es que no haya impunidad, que realmente se garantice la reparación a las víctimas.