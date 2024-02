$!Tensión en el Acueducto: Junta directiva le reclama espacio al alcalde Beltrán ¿Qué está pasando?

“Es lamentable que no se haya logrado entablar un diálogo con el alcalde de Bucaramanga. Sabemos que el tema político a veces es complejo e impredecible. Lo importante aquí es lo que se ha hecho y que sea visible para la población, que tanto anhela la protección de los recursos naturales y los bienes públicos”, escribió el médico y empresario en su espacio de opinión en las páginas de este diario.

Tras mes y medio de haber iniciado su mandato, Beltrán no ha incluido en su agenda una reunión directa con los integrantes del organismo colegiado que toma las decisiones en la empresa, que han buscado un espacio con el mandatario pero no ha sido posible, lo que generó un reclamo público del presidente de la Junta, el reconocido empresario de la salud, Víctor Raúl Castillo

La relación de trabajo entre la junta directiva del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, amb, y el alcalde Jaime Andrés Beltrán (representante de la Alcaldía, como socio mayoritario de la entidad), no comenzó bien.

¿Qué dice el alcalde Beltrán?

“Hemos asistido a dos reuniones con miembros del staff directivo del Acueducto, se han atendido en las instalaciones del salón del gobierno. En la última reunión asistió el Gerente, la Secretaria General y el Gerente de Operaciones; también, el pasado 30 de enero de 2024 me convocaron a una junta del acueducto y yo delegué al jefe de Gobernanza para que participara”, explicó Beltrán a esta redacción

“Nuestro jefe de Gobernanza, con mi autorización, ha estado en contacto directo con la Secretaria General del Acueducto, la doctora Erika Rangel, de quien no he recibido solicitud para un encuentro formal”, agregó.

En el mismo sentido, el mandatario local afirmó que hasta la fecha no ha recibido ninguna invitación oficial por parte de la junta directiva del Acueducto.

El gerente de la discordia

Vanguardia consultó esta versión con el alcalde Beltrán pero el mandatario local no lo confirmó ni lo desmintió.

No obstante, la junta directiva ya se estaría anticipando a dicho escenario y el próximo mes de marzo todos los miembros de la junta, comenzando por su presidente, Víctor Raúl Castillo, presentarían su renuncia.

Por su parte, Alejandro Estrada, gerente del Acueducto tomó distancia con respecto a la puja de poderes que actualmente sostienen la junta directiva y la Alcaldía de Bucaramanga.

“Es importante destacar que el asunto que me plantea está relacionado con el ámbito del Gobierno Corporativo del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga; en este sentido, como Gerente General, no me corresponde tomar una postura o pronunciarme sobre este tema, dado que estas decisiones que se citan en la nota periodística, están fuera de mi competencia, por cuanto es la Junta Directiva la encargada de abordar y decidir sobre asuntos de esta naturaleza”, le manifestó a Vanguardia, el actual gerente del amb.

El gerente Estrada tuvo que sortear recientemente una fuerte polémica por la presunta existencia de un ‘carrusel’ de contratos al interior de la entidad, por presuntas irregularidades que fueron denunciadas a finales del año pasado.