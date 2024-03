"Toda la fortaleza para él y su familia", Gobernador de Santander por estado de salud de Rodolfo Hernández

"Uno no se puede alegrar de esas tragedias. Una judicial y la otra personal. Mi voto es para que se recupere. Toda la fortaleza para él y su familia porque son momentos muy duros . Un abrazo para él" , afirmó el mandatario departamental.

Justamente el pasado jueves, en una audiencia judicial en su contra por hechos de corrupción, el mismo Rodolfo Hernández confirmó que padece de cáncer terminal.

"Mi alma está limpia. Mi corazón en paz. No estoy obligado a probar lo imposible. Lo que nunca sucedió. Yo creo que con esto termino mi intervención no sin antes, señor juez, agradecer, no solamente a usted sino a todos los miembros del estrado. Gracias”, dijo Hernández, visiblemente afectado.

