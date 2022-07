Este miércoles Óscar Jair Hernández, quien fue el director político de su campaña a la Casa de Nariño, dio a conocer que el ingeniero sí aceptará la curul de oposición a la que tiene derecho por haber quedado segundo en los comicios presidenciales.

“No tengo experiencia, lo tengo que decir, no me gusta aparentar lo que no soy. No tengo esa experiencia y vivencia, pero probaría. El eslogan, no robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad, de la campaña, sigue vivo”, le dijo Rodolfo Hernández a Blu Radio.

Tras poner en duda su llegada al legislativo, Óscar Jair aclaró en ese mismo medio que el ingeniero tiene previsto aceptar la curul y cuando el Consejo Nacional Electoral, CNE, declare oficial su elección, el equipo del exalcalde de Bucaramanga enviará un documento de aceptación.

Lo que sí está del todo claro es que Hernández no tiene previsto hacerle oposición a Gustavo Petro, a pesar de que la curul que asumirá en teoría es de oposición. Frente al tema, el ingeniero aseguró que no se opondría a lo que cree que es necesario hacer.

“Si Petro hace lo que yo creo que hay que hacer, ¿cómo le hago oposición a algo que creo que está bien? Hay que esperar al 7 de agosto, hay que dejarlo que trabaje y a ver qué es lo que va a hacer”, apuntó Rodolfo Hernández este martes.