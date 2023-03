“El tema de este nuevo periodo de sesiones tiene una gran expectativa desde el punto de vista de reformas como la salud, la carcelaria, el plan de desarrollo, la ley de sometimiento, la segunda vuelta de la reforma política, entre otros, y la verdad es que en su finalidad a hoy no hay nada concertado, hoy el Gobierno no ha concertado nada”, destacó Fandiño.

Esto que le ha venido sucediendo al Gobierno Petro en el Congreso, en concepto del analista Andrés Fandiño, es que las cosas han cambiado, en particular en que ya no tiene unas mayorías como hasta diciembre pasado.

Sin avances

Lo indicado por Fandiño se puede evidenciar con el trámite del Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida, el cual por mandato constitucional se tuvo que radicar y empezar desde el 7 de febrero, pero en este mes que pasó aún no tiene ponencia.

“Estamos revisando el plan de desarrollo, artículo por artículo y para cada uno de ellos las proposiciones, y avanzamos a paso firme, aunque es lento porque tenemos que discutir las proposiciones que son más de 2.000 y aspiro que la otra semana tengamos lista la ponencia para primera debate”, indicó Clara López, presidente de la Comisión Tercera del Senado.

Por ahora, el proyecto se ha discutido al interior del grupo de los ponentes, quienes en primer lugar escucharon a los ministros. El plan de desarrollo se prevé será la primera ley que salga en este periodo de sesiones, esto porque por ley debe estar listo antes de terminar mayo.

Para el representante a la Cámara por el Pacto Histórico Heráclito Lándinez el trámite de la agenda va por buen camino.

“El gobierno tiene una agenda ambiciosa en el inicio de las sesiones ordinarias, las reformas pensional, laboral, la salud y los trámite de las agendas del semestre pasado, por lo tanto son grandes temas, ambiciosos, que van a ocupar toda la agenda. Uno de los temas esperados es la ley de sometimiento, por tanto, en este periodo tenemos una agenda muy apretada y si las condiciones no se dan, tocaría convocar a las sesiones extras, en tanto que los actos legislativos nos tocan en sesiones ordinarias”, señaló el Congresista.

Desde la oposición del Centro Democrático, el senador Alirio Barrera, aseguró frente al periodo de sesiones que comienza el jueves que ve “complicado el trámite, porque hay una cantidad de proyectos que piensan radicar, pero aún no están, lo que hacen es mandar borradores, ojalá el Gobierno entre en razón con lo que está pasando, incluso ya las mismas bancadas de gobierno están en desacuerdo con muchas de esas propuestas y que verdaderamente tomen consenso de la población y no se saquen cosas a la ligera o por sentimentalismos”.

El partido Mira, que será ahora el único en condición de independiente, el senador Carlos Guevara, aseguró que la agenda legislativa, sin importar cual sea el proyecto, todos se tienen que discutir. “En términos generales vamos a estudiar muy bien todos los proyectos, desde nuestra independencia vamos a revisarlos, lo bueno, lo malo, lo que se pueda apoyar y lo que no vamos a apoyar, esta es nuestra línea”, además precisó que se deben dar todas las garantías para que se discutan los proyectos.

Juan Carlos Wills, presidente de la Comisión Primera, a donde llegara gran parte de la agenda, asegura que las extras actuales no sirvieron, además que cree que se debe convocar otra vez en junio. “En este momento para lo único que sirvieron fue para socializar, no creo que hubieran sido necesarias para socializar unos proyectos llamar a extras, lo hubiera hecho el Gobierno con los partidos sin la necesidad de convocatoria a las mismas, será lo único en que se avanzó. En procedimiento legislativo no avanzamos absolutamente nada y no creo necesario haberlas convocado, sí creo que vamos a necesitar de la jornada del 20 de junio al 20 de julio para culminar la agenda legislativa”, sostuvo Wills.

Precisamente, el presidente del Senado, Roy Barreras, ya le anticipó al presidente de la República que es necesario extras en mitad de año. “Le he solicitado al señor presidente que en aras de recuperar el mes y medio de extras que se perdió, porque no hemos logrado aprobar ninguna de las reformas, ni siquiera en un primer debate, recuperemos ese tiempo y hay que contemplar la posibilidad de tener unas nuevas sesiones extras entre junio y julio, para poder terminar el semestre con las reformas que el pueblo colombiano ha venido exigiendo”, sostuvo.

Y precisó que en el caso de la reforma a la salud “he revisado con el señor presidente precisamente en dos columnas, aquellas posiciones que son comunes y aquellas en las que hay desacuerdos con el documento que fue conocido, son más los acuerdos que los desacuerdos, las líneas rojas, las líneas básicas del presidente Petro que nosotros defendemos con privilegiar la estrategia de atención primaria”.

