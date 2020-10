Tribunal Administrativo de Santander mantuvo la curul del diputado Hugo Cardozo, por abandono

La sala en pleno del Tribunal respaldó la decisión del magistrado Iván Mauricio Mendoza, de declarar la terminación de la demanda de nulidad electoral en contra del diputado de Santander, Hugo Cardozo, por abandono procesal por parte de la demandante.

Además: ‘Llueven’ las demandas de nulidad electoral en Asamblea y Concejo en Santander

Según el alto tribunal, Glenda Vega, (esposa del exconcejal liberal Wilson Mora) y quien demandaba la nulidad electoral del diputado del Centro Democrático, Hugo Andrés Cardozo, por supuestas irregularidades en el escrutinio de las pasadas elecciones locales, que al parecer habrían terminado afectando sus intereses electorales, no cumplió con la notificación del proceso judicial en dos medios de comunicación impreso como lo ordena la Ley, razón por la cual, el Tribunal Administrativo decidió terminar la actuación procesal por abandono.

“La comunicación o divulgación del aviso a través de emisora no suple la citada exigencia legal, en la medida que ésta se efectúa por intervalos de tiempo y atendiendo a la frecuencia o cobertura que tenga en los distintos lugares de la región, lo que no garantiza que todos los oyentes accedan a la información, contrario a lo que acontece con el periódico en donde la misma se encuentra disponible de forma permanente y, por tanto de fácil conocimiento para la comunidad en general; circunstancia que resulta de suma importancia en el sub judice si se tiene en cuenta que lo pretendido con la imposición de esta carga procesal es garantizar la comparecencia de todos los interesados y demás vinculados al proceso que, de aceptarse el desconocimiento sin motivo alguno de la norma, sobrevendría la vulneración de derechos de raigambre fundamental constitucional, como el de defensa y contradicción y, debido proceso”, dictó el alto tribunal.

En tal sentido, el Tribunal Administrativo de Santander declarar por terminado el proceso por abandono, manteniendo así la curul de Hugo Cardozo como diputado de Santander por el Centro Democrático para la vigencia 2020 - 2023.