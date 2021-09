Uribe comentó que ya le subministró a la entidad gubernamental los nombres y contactos de quienes hacen la denuncia y tienen información de los hechos, aseguró que hizo la denuncia debido a que en sus Gobiernos, según él, siempre han sido transparentes y honrados.

También explicó que hizo la denuncia como un ciudadano que trabajó e hizo esfuerzos como servidor público que estuvieron vinculados en el tren Metropolitano, la hidroeléctrica del Peñol, en el Aeropuerto José María Córdova, los túneles viales, las autopistas que hoy de Antioquia y en la Cámara de Comercio de Medellín.

Destacó que estas obras beneficiaron al departamento en materia de seguridad, inversión y socialmente, esto también resaltando su labor en la Presidencia de la República.

“Ninguna infamia de las que suelen atribuirme me frenará de denunciar esta corrupción que me duele por esta tierra de gentes de trabajo honrado y de palabra. Denuncio esta corrupción porque en mi vida pública he manejado con absoluta transparencia los recursos del estado, y he sido honrado en mis actividades particulares”, afirmó el político del Centro Democrático.

Respecto a la denuncia, el candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga afirmó en su cuenta de Twitter: “La denuncia del presidente Álvaro Uribe sobre los posibles actos de corrupción en la Alcaldía de Daniel Quintero debe ser investigada hasta las últimas consecuencias y a los responsables caerles con todo el peso de la ley”.