A horas de que asuma como el mandatario de los colombianos, desde el Senado la bancada del Centro Democrático le dijo a Gustavo Petro que su gestión en materia de seguridad debe ir de forma conjunta con las Fuerzas Militares de Colombia.

Ésta, que ha sido una de las banderas del uribismo por siempre, fue recordado por el senador Andrés Guerra Hoyos, quien considera que “el diablo del narcotráfico, puede ser el primer obstáculo para la paz que quieren sacar adelante” en el nuevo gobierno, por lo que reclama darle el protagonismo que requieren las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Guerra, quien es uno de los senadores nuevos del CD, sostuvo que “somos una oposición democrática y lo vamos a ejercer cuatro años, pero será una oposición juiciosa, fina, concreta, clara e inteligente, no vamos a incendiar al país, vamos a aportar y a tratar temas que se requieren y donde no, pues no vamos a estar”.

Anticipó que el uribismo se opondrá a la reforma que llevará el petrismo para sacar a la Policía del Ministerio de la Defensa, “el monopolio de la fuerza debe tener un ministerio definido, y está allí en el Ministerio de Defensa, donde se define la Policía como seguridad ciudadana y el Ejército como seguridad nacional, cuando usted tiene seguridad ciudadana y ejército en la seguridad nacional, pues tiene la condición de concentrar las fuerzas en lo que es un principio básico de la democracia, que es el monopolio de la fuerza pública, no me gusta que se diversifique sobre todo la fuerza del estado”.

Con respecto al expresidente y jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe, sostuvo que ya les dio la indicación de cómo deben trabajar en el Congreso, “nos dijo que no vamos a incendiar el país, esa es la primera línea de él, él quiere que se haga una oposición, pero no igual a la del expresidente Santos, tiene que ser una oposición más inteligente, con más tranquilidad, la orden es que dejemos que el presidente Petro avance y después nosotros tendremos momentos para la oposición”.