Video: Así fue como Julián Jaramillo habría intentado comprar el silencio de los testigos contra Richard Aguilar

En un video, que hace parte de las pruebas obtenidas por la Fiscalía en el proceso por la presunta red de corrupción en la administración de Richard Aguilar Villa, Claudia Toledo Bermúdez, exsecretaria de Infraestructura departamental, y Lenin Pardo, excontratista de la Gobernación, principales testigos en contra del exgobernador de Santander, hablan sobre qué beneficios tendrían si se niegan a involucrar a Richard Aguilar en los hechos de corrupción que hoy se investigan.

En la conversación, que habría tenido lugar en marzo de 2019, participa Julián Jaramillo Díaz, exasesor de despacho en temas de contratación en la administración Aguilar y ahora capturado, quien en este diálogo asegura que cuenta con el dinero que sería entregado a la pareja para evitar que contaran la verdad a la justicia sobre los contratos investigados.

En los videos se oye a Jaramillo, en su papel de intermediario, decirle a los esposos que pongan una condición, al parecer, para evitar hablar con la justicia. Les repite que el dinero acordado ya está y serían $2.800 millones.

Estos son apartes de la conversación:

Julián Jaramillo: Pero yo, vuelvo y repito, que no sea la excusa que la plata no está, porque la plata sí está. Eso sí ya me cabe la responsabilidad a mí que sí estuvo. Sí estuvo.

Claudia Toledo: Bueno, ¿hoy qué es? Lunes. Si nosotros le dijéramos el viernes tiene que estar la plata lista, ¿qué hay?

Julián Jaramillo: 2.8

Al final del video, Lenin Pardo reiteró a Julián Jaramillo sobre la importancia de que el preacuerdo los cobije a él y a su esposa por igual y que, al parecer, solo están interesados en tener prisión domiciliaria.

El proceso

Según la investigación de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en la celebración de por lo menos cuatro contratos de infraestructura que se adjudicaron y desarrollaron en la administración de Richard Aguilar Villa, el exgobernador habría ordenado a algunos funcionarios de la Gobernación favorecer y entregar dichos contratos a ciertas personas o consorcios previamente señalados por él.

Aguilar Villa está bajo la lupa de la Corte Suprema, debido a las declaraciones entregadas por la pareja de esposos Claudia Toledo y Lenin Pardo (exsecretaria de Infraestructura departamental y excontratista de la Gobernación), quienes señalan al exsenador de Cambio Radical de haber ordenado el direccionamiento de los contratos de obras e interventoría para el reforzamiento del estadio Alfonso López de Bucaramanga, por valor de $23 mil millones; la adjudicación del Corredor vial San Gil- Charalá–Límites, contrato por más de $185 mil millones, y el corredor vial Agroforestal, por $147 mil millones, así como las obras del Tercer Carril entre Bucaramanga y Floridablanca, por valor de $113 mil millones.

El entramado de corrupción enreda también a Edwin Ballesteros por presuntas irregularidades contractuales realizadas cuando se desempeñó como gerente de la Esant en el gobierno de Richard Aguilar.

Julián Jaramillo fue capturado el pasado 2 de febrero en Bucaramanga y enfrenta un proceso por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, presunta autoría en cohecho y peculado por apropiación.