Video: “Colombia debe reformar la justicia y la política”, Zuluaga

Óscar Iván Zuluaga hace parte de la consulta interna del Centro Democrático, para elegir candidato único de cara a las elecciones presidenciales de 2022. Es economista, fue Ministro de Hacienda y en 2018 intentó llegar a la Casa de Nariño cuando se enfrentó y perdió contra Juan Manuel Santos.

Dice estar de acuerdo con la eliminación del 4x1000, pero con alguna estrategia que pueda subsanar los ingresos que genera este impuesto al Estado.

Zuluaga estuvo en Bucaramanga y conversó con Vanguardia sobre su plan de gobierno, sus propuestas, la reactivación económica y la situación regional.

¿Qué análisis hace sobre la actualidad de Santander?

Este es un departamento que yo admiro mucho, que ha hecho mucho por el país, con la combinación de varios recursos extraordinarios. Es un departamento que tiene páramos, tiene agua, una gran tradición en materia agrícola y educativa. Bucaramanga es una ciudad de pequeñas y medianas empresas con todo el tema de la joyería, la zapatería, la industria de la confección. Admiro esta región porque es pujante. Acá uno encuentra todo. Me preocupan las cifras de incremento en la informalidad.

¿Cuál es su propuesta para la reactivación económica?

Primero hay que reconocer que el país ha tenido un crecimiento económico muy bueno este año. Hablar de cifras del 9 y 10 % es muy por encima del promedio de la mayoría de los países del mundo. Esa es una señal de que la recuperación es buena, que el Gobierno Nacional manejó bien la pandemia, que se ha regresado a la normalidad. Pero eso no es sostenible para adelante. Tenemos que preparar la economía para que crezca sobre el 5 %. Necesitamos reformas para aumentar la formalidad. En Bucaramanga la informalidad está en el 55 %, pero en el país sobre el 60 %.

En el Congreso cursa un proyecto de ley para eliminar el 4x1000. ¿Qué opina de esta iniciativa?

Yo desde el primer día propuse quitar el 4x100. ¿Pero cómo lo financiaríamos? porque es un ingreso importante para el Gobierno Nacional. Yo propuse una gran reducción en el gasto de burocracia, del derroche, revisando el Estado. Es que del gobierno anterior (de Juan Manuel Santos) hay siete agencias que se crearon. En la Presidencia de la República hay más de 11 consejerías. El camino es revisar. El impuesto se puede eliminar, pero buscando una reducción del gasto. Seguramente al Gobierno le están diciendo, “acabe el 4x1000, pero no tiene fuente de financiación”. Yo lo estoy proponiendo como un esfuerzo grande del Estado.

¿Cómo enfrentaría la inseguridad?

Creo que son dos factores los que están generando la inseguridad. Uno es el microtráfico, y dos, hoy tenemos bandas especializadas en delincuencia, por cada delito menor. Lamentablemente hay mucha participación de gente que viene de Venezuela y que ha terminado en la delincuencia. No es la mayoría, pero sí hay que reconocer que ese es un problema que tenemos. Para el microtráfico creo que el camino debe ser destruir las ‘ollas’. El Gobierno Nacional ha destruido más de 105 ‘ollas’, pero hay que seguir. Yo propongo destruirlas, aplicar extinción de dominio y construir allí jardines infantiles.Para las bandas de delincuencia la respuesta debe ser integral, hay que acabar la impunidad en la justicia. Lo más triste es que capturan a un delincuente y lo sueltan, le den casa por cárcel.

¿Cuál es su propuesta para terminar con la corrupción?

Necesitamos que el presidente pueda decirle al país que tiene una hoja de vida sin tacha. Tengo 20 años como empresario y 30 años de servicio público al país. Jamás se me puede señalar de haber cometido un acto de corrupción. Cuando ha habido dudas, me he sometido a la justicia y se ha mostrado la realidad de los hechos. Necesitamos una reforma política y una reforma a la justicia. Elementos como eliminar el financiamiento privado a las campañas. Eso sería cortar la conexión entre las mafias que utilizan los recursos públicos para financiarlas. La alimentación escolar ha sido presa de los carteles. ¿Yo qué estoy proponiendo? Bancos de alimentos regionales como organizaciones de tipo comunitario y de derecho privado. Propongo que volvamos a la transparencia en las grandes adjudicaciones, televisarlas, que los ciudadanos puedan hacer vigilancia desde un celular.

De ser presidente, ¿su gobierno sería una continuidad del de Duque?

Yo le daría continuidad a cosas positivas. La economía se está reactivando. El tema de Ingreso Solidario, la Matrícula Cero, los subsidios de vivienda han sido muy exitosos. Pero yo estoy proponiendo a Colombia una gran coalición política y social con muchos sectores para presentarle una propuesta al país que defienda la seguridad, la inversión, que le dé oportunidades a todos.

¿Cuál es su posición frente a al proyecto minero de Minesa y el fracking?

En el tema de Santurbán, la ANLA ya ha negado dos licencias porque hay argumentos muy claros. Ahí la prioridad es el páramo y el agua. Si hay dudas, pues no se puede hacer. El debate sobre el fracking sería objetivo si se hacen los pilotos. No se le puede decir no sin tener suficientes elementos. El Consejo de Estado ya ha dado esa viabilidad.