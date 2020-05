El hecho que se presentó el martes de la semana anterior en el popular barrio de Girón quedó grabado en las cámaras de seguridad del sector donde quedó en evidencia la agresión física por parte del Concejal ‘verde’ en contra del joven este último se movilizaba a bordo de una motocicleta.

“Yo iba saliendo del barrio en mi moto cuando el señor Concejal me echó el carro encima. Inmediatamente le reclamé de por qué me echaba el carro encima. Cuando miré el retrovisor vi que él estaba echando reversa en el carro y yo también me devolví para ver qué quería el Concejal. El señor de una vez me empezó a tratar mal, con una postura agresiva, empezó a decirme que yo no era del barrio que me largara. Cuando me da a entender que va a sacar una pistola o algo así yo intento irme y él me empuja de la moto. Cuando me empuja se me caen las llaves y él las bota al techo”, señaló Kevin, el joven agredido por el Concejal.

Minutos después se observa en el video de la cámara de vigilancia cuando Kevin regresa con uno de sus amigos al lugar donde el concejal Rangel Suárez le había botado las llaves. Sin embargo, en el sitio continúa el funcionario público quien decidió a coger a correa limpia al joven.

“Como ni el celador ni él, (Rodolfo Rangel), me dejaban buscar las llaves, ni me quería dejar ir del barrio, yo fui a buscar a un amigo que sí vive en el barrio para que hablara con el Concejal mientras yo buscaba mis llaves. A penas llegamos al lugar el concejal de una vez comenzó a buscarme y a darme correazos con la hebilla de la correa. Después, los hijos del Concejal comenzaron a golpear a mi amigo por ayudarme”, relató Kevin.

“Fue en defensa propia”

Por su parte, el concejal ‘verde’, Rodolfo Rangel, aseguró que todo se debió a un acto de defensa propia.

“Yo iba entrando al barrio el muchacho en una moto sin farolas y sin placas viene en sentido contrario, cuando me asomé a mirar qué era lo que venía en la otra acera él me insulta. Yo me alcanzó a bajar del carro para ver quién era, la placa o lago y en ese momento él se me devuelve. Yo no lo toco ni nada, pero a él se le caen las llaves y yo lo que hago es botarlas a un lado. Él se va y se devuelve con una ‘gallada’ con los que se la pasa haciendo ‘canguros’ en el barrio, todos con cuchillos y navajas. Cuando se me van acercando llamo a mis hijos y cojo la correa para defenderse”, señaló Rodolfo Rangel.

En la grabación con una cámara de celular queda evidenciado como el concejal Rodolfo Rangel que con correa en mano continúa amenazando con continuar golpeando al joven en plena calle del barrio El Palenque. Momentos después los hijos del Concejal agrede al otro amigo de Kevin que se encontraba en el lugar de los hechos.

Según Kevin, ni en la Fiscalía ni en la Procuraduría le han querido recibir las denuncias por agresión personal en contra del Concejal, por lo que decidió acudir a los medios de comunicación para denunciar los hechos.

“He ido varias veces a interponer la denuncia pero en la Fiscalía me dicen que no están atendiendo presencialmente. Mañana que tengo Pico y Cédula voy a intentar otra vez”, aseguró Kevin.

Así mismo, el concejal Rodolfo Rangel aseguró que se siente inseguro en el barrio a raíz de la discusión con los jóvenes motorizados las semana anterior.

“Ya hablé con el Mayor de la Policía, le expliqué la situación y pedí su colaboración porque ahora me toca cuidarme en salud acá en el barrio”, agregó Rangel Suárez.