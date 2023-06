“¿Por qué la Procuraduría no se atreve a decir que es ilegal? solo que a través de la expresión subjetiva ética, abstracta de lo indebido ordena y lesiona los intereses políticos de un ciudadano que casi es presidente de la República y que puede llegar a ser gobernador de un departamento. La Procuraduría está desbordada, lo indebido debe ser catalogado como ilegal. No tienen una sola prueba que diga que está prohibido fomentar una política pública, es su deber, el gerente público debe promocionarla, hacerla pública hacerla conocida. Y cuál es lo relevante de esa información, que alteraba los juegos legales de la competencia en un concurso que no se realizó”, agregó Ortiz en diálogo con Vanguardia Hoy.

Demanda en Tribunal

Aunque no ha revisado las 170 páginas del fallo de la Procuraduría, Julio César Ortiz anunció desde ya que apelará la determinación del Ministerio Público tanto en el proceso disciplinario como por las vías judiciales, al considerar que no existen garantías de imparcialidad jurídica en la segunda instancia.

“La apelación hace que no entre en vigencia, no se ejecute la providencia de la Procuraduría, desde luego estamos pendientes, conocedores que esta es una estructura jerárquica, no hay garantías en el sentido de que la segunda instancia sea independiente, son empleados de la Procuradora, desde luego las garantías de trabajo independiente no existe. En consecuencia, estamos preparándonos para asistir a lo contencioso administrativo de tal manera que no le entre en ejecutoria la providencia y el alcalde pueda hacer uso de sus derechos políticos”, anexó el abogado de Rodolfo Hernández.

Incluso, Ortiz no descartó la posibilidad de llevar el caso de Rodolfo Hernández ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Lo que la Convención Interamericana aplicó al caso de Gustavo Petro es precisamente impedir que una decisión de un funcionario administrativo como Alejandro Ordóñez persiguiendo a este exalcalde de izquierda. Luego la Corte, que ya un juez conoce la causa condena al Estado colombiano y ordena a la doctora Margarita Cabello, a quien respeto y admiro, desconoce. Los funcionarios administrativos no pueden enervar los derechos políticos de los ciudadanos colombianos y menos lo que quieren ser elegidos popularmente, Rodolfo Hernández no ha sido condenado penalmente, disciplinariamente no está en firme y vamos a seguir defendiendo para que siga ejerciendo sus derechos políticos”, explicó Ortiz.

Para el abogado, Rodolfo Hernández podrá participar en las próximas elecciones locales ya sea como candidato a la Gobernación de Santander o la Alcaldía de Bucaramanga.