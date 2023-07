Video | Estas fueron las razones de Fernando Vargas para no aspirar a la Gobernación de Santander

El exalcalde de Bucaramanga, Fernando Vargas, declinó finalmente de aspirar a la Gobernación de Santander en medio de los rumores de su posible entrada a la Casa de Nariño como ministro de Minas y Energía en reemplazo de Irene Vélez.

El empresario aseguró que no decidió entrar en la contienda política debido a sus múltiples ocupaciones.

“Quiero mejor ayudar en la próxima administración, tanto en la ciudad como en el departamento, en impulsar grandes proyectos, en conseguir recursos de la Nación y de Mercosur para que Santander crezca y se desarrolle sin mirar ningún color político”, afirmó Vargas Mendoza.

El exmandatario local dijo que tuvo una “acogida muy grande” y que incluso 12 partidos políticos decidieron respaldarlo cuando sus intenciones eran llegar a la Gobernación de Santander. “Yo tengo mucho trabajo.

Me toca viajar mucho por el mundo y me tocaba pedirle permiso a la Asamblea cada ocho días para viajar y de pronto no me lo daban.

Es una responsabilidad muy grande. Para hacer las cosas a medias era mejor no ser candidato. Pero sí quiero ofrecerme para ayudar al departamento”, puntualizó.

Y es que hace algunos meses el nombre de Fernando Vargas sonó para ser candidato a la administración departamental o para volver a la Alcaldía de Bucaramanga e incluso se vieron vallas en algunas regiones de Santander las cuales decías “Santander con Fe”.