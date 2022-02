Alejandro Char fue alcalde de Barranquilla en dos oportunidades y gobernador del Atlántico en una. Ahora hace parte de la veintena de aspirantes que intentan llegar a la Presidencia de la República. El precandidato del Equipo por Colombia, que pertenece a una poderosa casa empresarial y política del Caribe, habló con Vanguardia sobre sus propuestas para Santander y Colombia.

¿Qué problemas ha encontrado en las regiones?

Pienso que los problemas del país en todas las regiones se parecen. No hay grandes problemas en unas zonas que se diferencien de otras. Fui Alcalde de Barranquilla y Gobernador del Atlántico y de alguna manera irrumpimos en la gestión pública de la ciudad generando resultados exitosos, calificados favorablemente por nuestra población.

¿Cuál es su propuesta para generar empleo?

Colombia necesita un gerente que administre el país con ‘berraquera’, y que entienda que aquí hay gente que sabe hacer las cosas y que puede ser muy competitiva. Santander tiene el sector avicultor más grande de Colombia, ni hablar del cultivo de palma, el cacao. Hay muchas cosas que Colombia tiene que aprender de esta región. Aquí el empresariado necesita que haya un Estado que lo acompañe, no que le regale, que le facilite hacer los trámites para sacar una empresa, que el Invima les acompañe en los procesos para avalar los productos y por qué no, que haya una Anla que genere los permisos ambientales de manera expedita y que permita que el colombiano haga su apuesta.

¿Qué problemas ha identificado en Santander?

Cosas que he visto estudiado y revisado es la inseguridad. Ese tema ha golpeado muchísimo a la gente de Santander, del área metropolitana y de la capital. Es impresionante. Ese tema pasa en toda Colombia. ¿Cuál es el ‘combustible’? el narcotráfico, las drogas. He sido contundente con ese tema. La solución no solo es la erradicación, debe haber un componente social para que nuestros jóvenes tengan otras opciones.

¿Cuál es su posición frente a la minería?

Hay unas instancias, como la Corte Constitucional, que yo soy respetuoso. Por encima de todas las cosas debemos entender que vivimos un mundo diferente y que esos espacios naturales que son fuentes de agua y naturales, y que potencian el oxígeno que respiramos, finalmente yo los voy a respetar. Pero también creo que hay posibilidades, como en Estados Unidos, de hacer desarrollo minero, responsable, circular. Soy respetuoso de todo eso y creo que hoy más que nunca se puede hacer minería de manera responsable. Se puede hacer fracking de manera responsable. Yo respetaría toda la información técnica existente.

¿Cómo está la coalición Equipo por Colombia?

Más firme que nunca. Es muy sólida. No hay fracturas, hay unidad, equipo, porque además nos parecemos. Enrique Peñalosa fue un tremendo Alcalde, Federico Gutiérrez también, Alejandro Char tiene una hoja de vida que ha podido mostrarle a los colombianos y, por supuesto, están David Barguil y Aydeé Lizarazo.

¿Qué tiene que decir sobre Aida Merlano?

Yo no estaría acá en esta campaña presidencial, exponiéndome ante 50 millones de colombianos si no estuviera tranquilo. Es una prófuga de la justicia que con intereses políticos quiere hacernos daño.