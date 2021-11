Así mismo, cuestionó a la investigación del Externado: “Cómo hacen una investigación de plagio si no tienen un documento original de la tesis? ¿Quién me garantiza a mí que el documento sobre el que hicieron la investigación es el documento original de mi tesis?”.

La presidenta de la Cámara de Representantes expresó que le preocupan y “consternan” varios hechos que han estado ocurriendo. En primer lugar, dijo: “la universidad jamás me ha escuchado, jamás me preguntó absolutamente nada, jamás escuchó la versión mía y aún así hoy dice que hay un plagio”.

“Quiero decirles que soy inocente y que no he cometido plagio alguno”, afirmó la representante a la Cámara Jennifer Arias en un vídeo publicado en su cuenta de Twitter, donde se refirió al anuncio de la Universidad Externado de Colombia que confirma el plagio en su tesis de maestría.

Los cuestionamientos hacen alusión a que, según explicó Arias, la universidad perdió la tesis y le solicitó una copia de la misma a su compañera de autoría, Leydy Lucía Largo. Por su parte, la institución de educación superior hizo el anuncio del recibimiento de la documentación a través de un comunicado, pero según confirmó una fuente, “no la tendrá en cuenta”.

Vea también: Zuluaga, en busca de la revancha por la Casa de Nariño

“La universidad ha dicho a través de medios de comunicación y redes sociales que no tiene el documento original de mi tesis”, dijo Arias en el vídeo. “Se me reprocha haber entregado una copia de la tesis original y se me reprocha algo que la universidad le preguntó y le pidió a mi compañera de maestría y de tesis”, afirmó la congresista.