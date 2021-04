Video: Pelea al interior de la coalición mayoritaria del Concejo de Bucaramanga por elección próximo Contralor

La votación de una proposición presentada por el presidente del Concejo, Fabián Oviedo, mediante la cual solicitaba facultades de la plenaria para adelantar el proceso de elección del Contralor municipal para el periodo 2022 - 2026, suscitó la fractura al interior de la coalición mayoritaria de esta corporacion en Bucaramanga.

Además: Suspenden proceso de elección de contralor de Bucaramanga

Mientras la Presidencia del Concejo insistía en que la proposición en discusión era necesaria y estaba acorde con los tiempos para poder llevar a cabo el proceso de elección de Contralor, desde la otra fracción de la coalición mayoritaria, advirtieron falta de garantías para la votación de la iniciativa.

“Esta proposición se presenta acorde con los tiempos designados para un proceso que ha tenido muchos obstáculos y que tiene a la ciudad en vilo. Confío en que los concejales conocen la importancia de este proceso, le vigilarán de cerca dejando a un lado sus intereses personales velando por los intereses de la ciudad”, indicó Fabián Oviedo, presidente del Concejo.

“Afán innecesario”

Por su parte, el concejal Carlos Barajas insistió en que la mesa directiva del Concejo no le dio oportunidades a los cabildantes presentes en la plenaria de poder estudiar la proposición que se iba a votar.

“Es votar una proposición donde damos o negamos unas facultades y sin duda había que analizar el documento, la petición de dar unos días para el estudio era razonable para decidir cómo votar. Fue lo que pidieron Leonardo y Carlos Felipe. Y en vista que no se dio el plazo, y que no pude analizar el documento con calma, decidí retirarme de la votación. No es cuestionar las decisiones del presidente, solo estábamos pidiendo tiempo para estudiarla”, señaló, Carlos Barajas.

Lea también: Minoritarios tildan de “arrodillados” a coalición mayoritaria por falta de control político al Alcalde de Bucaramanga

La división de los mayoritarios sobre el proceso de elección del próximo Contralor del municipio quedó en evidencia en la votación, donde los tres cabildantes liberales, Javier Ayala, Robinson Hernández y Francisco González, así como el concejal conservador, Jorge Humberto Rangel, respaldaron la proposición presentada por Oviedo Pinzón. Por su parte, los concejales: Luis Ávila de Hagamos Ciudadanía; Leonardo Mancilla del ASI, Nelson Mantilla del Mais y Cristian Reyes, de Cambio Radical, votaron negativa la proposición.

Aunque los cabildantes, Luis Fernando Castañeda, del Centro Democrático y Carlos Barajas, de la Alianza Verde, estaban conectados a la hora de la votación, no votaron.

Los ocho concejales de la bancada minoritaria se apartaron de la votación por no estar de acuerdo con la forma como se lleva el proceso.

Denuncias de direccionamientos

La elección del próximo Contralor de Bucaramanga no solo dejó al descubierto la división de la coalición mayoritaria, que hasta la fecha se había mantenido sólida, sino que además dejó entrever las presuntas irregularidades que desde ya están contemplando para direccionar el concurso de Contralor municipal para el periodo 2022 - 2026.

Según una primera versión, la actual mesa directiva del Concejo ya habría pactado por $600 millones el nombramiento de Édgar Fernando Pérez, (cuota política del senador Liberal, Jaime Durán), como nuevo Contralor de Bucaramanga.

“El propio ‘pepino’, (Édgar Pérez), en una reunión dijo que ya estaba todo cuadrado para ser el próximo Contralor. Según contó él mismo, los concejales le habían exigido mil millones para cuadrar todo el tema, pero finalmente él lo arregló por $600 millones”, advirtió una fuente que estuvo presente en la reunión, pero que pidió reserva de su identidad.

Le puede interesar: Aún no hay acuerdos para formar Coalición en el Concejo de Bucaramanga

Fabián Oviedo, presidente del Concejo negó dicho pacto y afirmó que no existirá ninguna irregularidad en la elección de Contralor.

“No está comprometido para nadie, tenemos conocimiento sobre muchos movimientos e intereses particulares que se entretejen alrededor de este cargo, y como Presidente del Concejo le digo a los bumangueses que aquí nadie va a venir a meterle la mano a la ciudad. El Contralor que se escoja llegará al cargo por meritocracia, soportado por un proceso transparente, de cara a la ciudadanía, con la vigilancia de las IAS y el control de todos en la ciudad. Y aprovecho para enviarle un mensaje a quienes quieren meterle mano a este proceso: No lo vamos a permitir, Bucaramanga está por encima de sus intereses personales”, acotó Oviedo Pinzón.

Del mismo modo, Édgar Pérez, desestimó dicha versión de presunto direccionamiento en el proceso.

“Todo lo que están diciendo es totalmente falso”, dijo Pérez.

¿Aguilar tras la Contraloría?

Sin embargo, otra versión da como un hecho que la fractura de la coalición mayoritaria del Concejo se dio con la intervención del gobernador Mauricio Aguilar, quien estaría intermediando para que el Concejo designe a Carlos Fernando Pérez, (actual contralor departamental), como nuevo jefe del ente de control fiscal de Bucaramanga, con ayuda de los cabildantes autónomos.

“Desde la Gobernación han venido llamando a los concejales mayoritarios para tratar de que se elija a Carlos Fernando como nuevo contralor de Bucaramanga. Él, (Aguilar), quiere tener la Contraloría para poder presionar a Juan Carlos Cárdenas, que es el único alcalde de Santander que no le hace caso”, indicó otra fuente bajo reserva.

Lea además: Así quedó conformada la Mesa Directiva del Concejo de Bucaramanga para 2021

El concejal Carlos Barajas, miembro de la coalición mayoritaria negó dicha versión, calificándola de simples rumores.

“No es cierto. Con el Gobernador no tengo ninguna relación y con el contralor de Santander nunca he tenido trato alguno. El proceso de elección de contralor lo dirige la mesa directiva en la organización para que al final quede una terna y de ahí nosotros ejerceremos el derecho al voto. No tengo nada con los Aguilar. Hoy hay muchas especulaciones que pueden ser una forma de seguir generando ruido contra nosotros. No tengo alianzas con nadie”, expresó Barajas Herreño.

Versión similar presentó el contralor departamental, Carlos Fernando Pérez.

“Ni siquiera he definido si me presentaré a la Contraloría. No tengo ninguna relación con ningún concejal de Bucaramanga, únicamente con el concejal Tito Rangel que es el pastor de mi iglesia y con el gobernador Aguilar, ni siquiera me he hablado. Esa versión no es cierta”, indicó Pérez Gélvez.