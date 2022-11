Cristian Avendaño, representante a la Cámara por Santander y miembro del Partido Verde, fue víctima hace algunos días de un robo en el Aeropuerto Internacional El Dorado, de Bogotá, cuando se disponía a viajar a Bucaramanga para continuar con su agenda legislativa.

"Hoy es el primer día de todo lo que llevamos de trabajo en el Congreso donde debo excusarme por llegar tarde. La razón es que hace algunos días me robaron mi computador", denunció el congresista de la bancada santandereana en un video publicado en sus redes sociales.

Según Avendaño, los hechos sucedieron cuando estaba en la terminal aérea y se disponía a abordar el avión."Como me robaron he tenido que surtir varios procesos: revisión de cámaras, interponer la denuncia porque estaban haciendo la identificación para la persona que me robó el computador estando dentro del filtro de rayos x", puntualizó el congresista de la Alianza Verde.

El representante dio a conocer los hechos para excusarse por haber llegar tarde al Capitolio Nacional.