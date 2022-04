El diputado Ferley Sierra llegó hasta la Gobernación de Santander para responderle a Mauricio Aguilar, luego de que tomara acciones legales en contra del corporado por asegurar que el mandatario pertenecía a un "clan paraco y corrupto".

"Esta es mi respuesta a la persecución judicial de Mauricio Aguilar en mi contra con abogados rimbombantes. La luz de la verdad no van a poder taparla con un dedo", escribió el diputado en su cuenta de Twitter, acompañando el trino con un video.

En las imágenes se le ve a Sierra sobre un planchón de camión, acompañado de una pantalla donde proyectó un video con una recopilación de noticias de varios medios de comunicación.

"No vamos a retroceder ni un milímetro en nuestra lucha incansable por derrotar a esa corrupción que ha carcomido a este departamento, y por expulsar a esos clanes paramilitares, y si no me creen que es un clan paramilitar, pues vean lo que les traigo", manifestó el corporado del Partido Verde, proyectando el video.

A la vez, el diputado aseguró no ser el único en hacer las aseveraciones en contra de la familia Aguilar, que ha tenido tres periodos en la administración departamental.

"No soy yo solamente, son los medios de comunicación, son los estrados judiciales, son sentencias de la Corte (Suprema de Justicia) y aquí pongamos este video que le traemos y le dedicamos al gobernador Mauricio Aguilar Hurtado", dijo Sierra con micrófono en mano.

El pleito entre el Gobernador y el diputado no es nuevo. Las discrepancias entre ellos vienen desde meses atrás, pero se agudizaron esta semana cuando el militante del Partido Verde escribió en su cuenta de Twitter que el mandatario regional pertenecía a un "clan paraco y corrupto".

"Me tiene que asesinar el paraco y corrupto clan Aguilar al que pertenece Mauricio Aguilar, porque con sus podridos entes de control no lograrán silenciar las voces de un Santander que quiere que su clan criminal se largue y deje de desangrar a este departamento", manifestó Sierra en su cuenta de Twitter, luego de conocerse que la Procuraduría Regional de Santander ordenó la apertura de una investigación disciplinaria en su contra por presuntamente incurrir en el régimen de prohibiciones, por su conducta al perturbar la tranquilidad de la Oficina de Pasaportes.

Por estas declaraciones, el gobernador Mauricio Aguilar tomó acciones legales y le dio el poder a la firma de abogados De La Espriella Lawyers para exigirle al diputado una rectificación.