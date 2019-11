Apoyar a los deportistas colombianos es una tarea titánica que está dispuesta a realizar Ernesto Lucena Barrero, el primer ministro del Deporte, quien aseguró que está comprometido con los atletas de nuestro país para el próximo año en los Juegos Olímpicos.

Este exdeportista de alto rendimiento se posesionó el pasado 16 de septiembre y su llegada significó un alivio para los atletas, pues ya tienen línea directa con él, como lo dio a conocer durante su entrevista. Como parte de su gestión se destaca el aumento del presupuesto, en un hecho histórico que les permitirá a los atletas, según sus palabras, estar tranquilos para ir a competir por una medalla olímpica o por un título mundial.

¿Cómo fue el proceso de transformación de Coldeportes a ministerio?

E.L.B.: “Era un paso necesario, además con todo el merecimiento por parte del deporte colombiano por los resultados que ha obtenido, por lo que hace el deporte hoy en nuestra sociedad. No fue fácil, pero a medida que íbamos hablando iban llegando los resultados, como el Tour de Francia y Wimbledon en dobles, y el Congreso de la República se convenció de que no solo tenía que existir un ministerio, sino que tenía que existir el aumento del presupuesto”.

¿Qué beneficios tiene el ministerio para los deportistas?

E.L.B.: “El empoderamiento que le hemos dado a todos ellos, porque hoy tienen línea directa con su ministro. Yo soy de ellos, he sido deportista de alto rendimiento, así que entiendo que una de las primeras necesidades que tenían era estar de la mano con la dirigencia deportiva del país”.

¿Qué va a hacer el ministerio para apoyar a los deportistas más jóvenes?

E.L.B.: “La idea es generar un Conpes que permita aplicar recursos en zonas específicas de Colombia donde brotan silvestremente los talentos, pero a eso hay que aplicarle recursos, tecnología y metodología, para que Colombia se siga consolidando como una tierra de atletas”.

¿Qué expectativas tiene en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020?

E.L.B.: “Hemos dicho que el aumento del presupuesto del 38% irá destinado en un 35% a aumentar los recursos del ciclo olímpico, para que no tengan ningún tipo de afugias nuestros atletas, para que lleguen en las mejores condiciones, no solo físicas sino emocionales a esas justas deportivas, y que ojalá se pueda revalidar lo de Rio en estos Juegos Olímpicos. Lo importante es que los procesos se puedan dar y que de ahí para adelante, cuando estemos en Tokio, ojalá haya un relevo en unas disciplinas que el país no esperaba. Creo que vamos a tener grandes sorpresas en los Olímpicos”.

¿Qué retos tiene el ministerio?

E.L.B.: “Los retos son seguir en el proceso de aumento del presupuesto. Los Juegos Nacionales, primero tener listos los escenarios, la logística y la implementación, que las delegaciones se sientan como en casa. El próximo año el primer reto es Tokio 2020, los Juegos Olímpicos. El segundo es seguir mejorando la infraestructura deportiva en todo el país, que no se quede en ‘elefantes”.

¿Qué es el Reto?

E.L.B.: “Hemos dicho que el Reto, no solo del ministerio sino de Colombia, debe ser buscar virtudes como la resiliencia, empatía, el trabajo en equipo y el optimismo. Son cuatro virtudes que cuando se trabajan en el cerebro de las personas se generan mejores ciudadanos y cuando uno oye esas cuatro palabras entiende lo que hace un deportista día a día”.

¿Qué es “Colombia Tierra de Atletas”?

E.L.B.: “Esta estrategia se sustenta en ir a buscar a las regiones que tienen potencial en las diferentes disciplinas, a esos niños y niñas que pueden ser el talento, en la reserva generacional de nuestros grandes campeones. Hoy el ministerio es una plataforma muy importante para sacar adelante ese proyecto, con la adición de recursos en ese nuevo presupuesto nacional y con todo lo que queremos hacer a través del fomento y desarrollo en la Colombia profunda”.

¿Cómo está Santander en materia deportiva y qué va a hacer el ministerio para impulsarlo?

E.L.B.: “Santander ha sido tradicionalmente de grandes deportistas. Creo que hay mucho por hacer aún, y ahora que llega nuevo gobernador y alcaldes hay que reforzar el tema de escuelas deportivas, apostarle a “Talentos Colombia”, hay que seguir manejando “Colombia Tierra de Atletas” y sentarse con el ministerio y tener ese diálogo franco hacia dónde quieren llevar el deporte los santandereanos, cuál es su deporte de alto rendimiento y cuáles son las disciplinas que quieren fortalecer. He estado al tanto del tema con Mabel Mosquera, que ahora lidera el proyecto deportivo en esta región. Esperamos reunirnos muy pronto con todos los gobernantes, para decirles cuál es esa política de Estado que tenemos frente al deporte”.