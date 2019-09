Preguntas y Respuestas

Vanguardia: ¿Ve alguna posibilidad de que las disidencias que anunciaron su rearme regresen al proceso de paz?

Rodrigo Londoño Echeverri: “Hay que trabajarle a eso. Todos tenemos que trabajar en función de que quienes se hayan apartado vuelvan al camino. Complicado, pero no imposible”.

V.: ¿Cómo ve el cumplimiento de los Acuerdos de Paz por parte del Gobierno Nacional?

R.L.E..: “tiene muchas dificultades, hay dificultades, pero hay el espíritu de superarlas, tenemos la decisión de superarlas”.

V.: La semana pasada la JEP dio por terminadas las garantías que tenían los que anunciaron el rearme. ¿Qué piensa de esta decisión?

R.L.E.: “Pues la toman con base en los hechos, es lo lógico y lo normal”.

V. : En estos momentos de campaña política ¿cómo está el partido Farc?

R.L.E.: Trabando duro, con las uñas, pero con mucho entusiasmo. Tenemos más de 300 candidatos en la gran mayoría de los departamentos de Colombia.

V.: Ya llevan unos meses en el Congreso de la República los integrantes del partido Farc que ocupan curules. ¿Cuál es la calificación de la labor que están realizando?

R.L.E.: “Muy buena, como todo es la primera vez y como toda primera vez están comenzando a aprender, se cometen errores, pero estamos en aprendizaje, que es muy importante”.

V.: ¿Qué se puede mejorar del trabajo que vienen realizando en el Congreso?

R.L.E..: Ahí estamos cada vez vinculándonos más con la gente, aprendiendo, no es fácil, porque hacer política en Colombia sin cambiar las reglas de lo que fue acordado en La Habana, eso no se ha cumplido, no es fácil, pero ahí estamos”.

V.: Mataron a un candidato a la Alcaldía, ¿Qué pasa en El Catatumbo?

R.L.E.: “Lo que está pasando en todo el país, el asesinato de líderes, algo que tenemos entre todos que parar”.

V.: Algunos plantean aplazar elecciones en esos lugares donde han matado dirigentes.

¿Qué opina sobre ese planteamiento?

R.L.E.: “No, habría que analizar cada caso en concreto”.

V.: Una vez se anunció el rearme de las disidencias, se anunció que se cambiaría el nombre al partido. ¿Qué piensa?

R.L.E.: “Yo pienso que hay que cambiarlo, vamos a ver el partido que piensa, estamos en esa discusión y en enero hay una reunión nacional y todas esas cosas se irán a definir”.

V.: ¿No piensa que es algo urgente?

R.L.E.: “Vamos a entrar en ese debate, el partido lo está debatiendo, pero es una decisión que debe tomar el colectivo y mi opinión es que debe hacerse lo antes posible”.

V.: La semana pasada el Canciller Carlos Holmes Trujillo hizo unos señalamientos contra un miembro de las Farc. ¿Qué piensa sobre el particular?

R.L.E..: “Toda la opinión conoce que hemos demandado las calumnias que el canciller lanzó contra nuestro compañero Rodrigo Granda y forma parte de esa estigmatización que tanto daño hace y que alimenta ese clima de polarización y de violencia que hay en el país”.

Semana por la paz

“Soy y somos territorio de paz”, es el lema del evento que tendrá conservatorios ciudadanos en Bucaramanga, Barrancabermeja, Floridablanca, Piedecuesta y Girón, donde se analizará con invitados nacionales la implementación del Acuerdo de paz.

El secretario del Interior, Andrés Fandiño, dijo que para esta Semana por la Paz, se han escogido cuatro temas fundamentales: la tolerancia en la implementación acuerdo de paz; los retos y desafíos que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz; la construcción de la verdad en el marco del posconflicto armado; y, qué ha pasado con el enfoque de género en los acuerdos de paz.