Si se tratara de escribir un libro no saldrían cien, sino miles de páginas de las afugias que cada una de las instituciones sin ánimo de lucro debe pasar para sostener su causa. También, en medio de tanto obstáculo y tanto desánimo surgen personajes que le dan la vuelta a la historia que, en la mayoría de casos, tiene un final feliz.

Un corazón agradecido ve cada experiencia desde otra óptica; así, los obstáculos se convierten en oportunidades. Y de esto hay muchos testimonios en el Hogar Geriátrico Luz de Esperanza, que durante 20 años nunca ha sabido qué es un presupuesto de gastos holgado, sino que cada peso se reúne de centavo en centavo.

Lo cierto es que a ningún abuelito de Fundeluz se la ha cerrado la puerta y siempre hay un pan o un plato de sopa para calmar el hambre. Fundeluz es el vivo ejemplo del milagro que han hecho miles de corazones bondadosos y solidarios a lo largo de todos estos años.

“En varias oportunidades he dicho: Señor, la carga es muy pesada, ayúdame con la cruz. Yo como abogado y enfermero podría estar perfectamente haciendo algo diferente, tener una vida más tranquila y más calmada. Pero es que en los momentos más difíciles siempre aparecen ángeles”, dice Ángel María Quiñónez con su acostumbrada sonrisa cuándo habla de los momentos críticos de la institución.

Este profesional es el representante legal de Fundeluz y uno de sus cuatro fundadores. El que le ha puesto el pecho a los reiterados cortes de los servicios públicos, a la negativa de un auxilio gubernamental, el que se presenta a tocar puertas para pedir más porque nunca es suficiente y el que se las idea para tapar las deudas.

El primer gran reto para Fundeluz fue hace 10 años, cuando se compró la sede que hoy tiene en la calle 39 # 23 – 74 de Bucaramanga. Esa casa se pagó a plazos no a un banco, sino a unos particulares, pero con el tiempo hubo que ampliarla. “Empezamos la construcción con adultos mayores adentro, porque yo decía quién me los va a recibir... Fue una meta grande, usted deja de dormir, las deudas crecen, los adultos mayores se podían enfermar por el desorden...”.

Claro y oscuro

También hay experiencias en que la impotencia humana es la vencedora. “Ese fue el caso del adulto mayor que murió porque no teníamos un aspirador de secreciones por un cáncer terminal, con el que sabíamos que podíamos mejorarle las condiciones de vida... era para que tuviera una muerte digna, pero muere ahogado por la negligencia de un hospital, que nos dice que nos lo llevemos para la casa porque allá no se puede hacer nada”.

Lo más duro de esta historia es que “con tanta tecnología y tanto derroche de los gobiernos, y nosotros no tener un aparato que no vale mucho... Uno dice que la vida no puede ser así de injusta”, agrega.

Cada día aparece una cosa nueva, dice Ángel María sin que la memoria tenga que hacer mucho esfuerzo para recordar otro viacrucis o, quizás, una alegría.

“Recuerdo el día que instalamos los paneles solares, el ascensor hidráulico, cuando conseguimos la secadora industrial, la lavadora industrial, cuando se pudieron colocar las cámaras de seguridad para mejorar la asistencia del adulto mayor... El día que a través de una tutela nos mandaron el servicio de fisioterapia, los pañales o el Ensure. El día que debían cortarnos el gas o el agua y apareció la persona y nos pagó el recibo... esos son momentos de felicidad”, cuenta mientras sube una rampa de la sede que tiene cinco pisos.

Son más los momentos de felicidad que los de angustia, dice su corazón, aunque sus palabras parecieran contar otra historia.

“Hay momentos muy difíciles, bastante críticos. Esto necesita mucho dinero para sostenerse. En este cuatrienio ha sido muy difícil, el recaudo de la estampilla ha disminuido 60% pues casi no hubo contratación, la migración de venezolanos ha sido grave y las donaciones también disminuyeron”.

Sin duda, esto ha agudizado la situación de la institución. “Tuvimos que hacer reajuste de personal, disminuir costos para no cerrar y no disminuir la cobertura de 310 adultos mayores”.

De nuevo viene a la memoria de Ángel María otra de esas experiencias en las que el corazón le dice que está haciendo las cosas bien. “Uno de los momentos más alegres fue cuando estábamos terminando unas obras... cuando estábamos poniendo las ultimas tabletas yo le dije al muchacho que yo ya me podía ir a descansar, que si Dios me llevaba me iba a ir contento, porque cumplí con una de las metas que era embellecer y mejorar la calidad de vida de estos adultos mayores”, dice ahora trayendo a su rostro la alegría del deber cumplido.

Si se trata de hablar de las necesidades que hoy tiene Fundeluz, la lista es amplia: embellecimiento de la institución (enchapes); ropa, sábanas, cobijas y toallas, porque las camas hay que cambiarlas todos los días y a los abuelitos, tres veces al día.

También se necesitan camas sencillas, útiles de aseo personal e institucional (en especial papel higiénico, talco, champú, crema para lubricar piel, pañales, crema de dientes, desodorantes, hipoclorito) y sillas pato... “Por cada piso hay una silla de ruedas y en cada piso hay más de 30 adultos mayores, entonces la vida útil de la silla pato es solo de tres meses; 30 sillas al año valen unos 300 mil mensuales”, explica.

Fundeluz está llena de sueños, el más grande es convertir la institución en una clínica gerontológica, que apoye a adultos mayores en estado terminal. A este ideal se suman: un software para historias clínicas, una panadería y equipos de gimnasia que tanto necesitan los abuelitos.

Para hacer realidad este último ideal, Fundeluz participa en la campaña Santander sin límites que entrega un beneficio de hasta $25 millones a la fundación ganadora. Usted puede apoyar esta causa votando en www.santandersinlímites.com categoría Abuelitos.