Anita es de esos personajes que llegan sin ser invitados, pero son bienvenidos. Allí estaba, en la oficina de Ángel María Quiñónez cuando me dispuse a recorrer el que hoy es el hogar de 210 abuelos. Anita es de esas personas que cae bien sin saberse por qué. Su figura es menuda, su cabello canoso deja ver la huella de sus rizos, camina aún con facilidad, sube y baja las rampas de la institución y hasta atiende a otros abuelitos.

A Anita le gusta hablar, preguntar y hasta contesta en seco, como buena santandereana. Anita se pasa sus días y noches en la Fundación Hogar Geriátrico Luz de Esperanza a donde llegó hace como ocho años. Quién lo creyera, pero Anita sufre de demencia senil, por eso no puede salir de la institución porque se pierde, dice Ángel María.

Esta pequeña mujer no se casó ni tuvo hijos, y asegura que ‘príncipes’ tampoco, que “para qué”. Eso sí, recuerda una y otra vez que nació en 1938 y que es la reina de la institución. Dice que no sabe por qué la eligieron, pero más nos demoramos en decirle que mostrara sus dotes de reina que ella en desfilar y lanzar besos por doquier.

El año pasado Ana Belén Espinosa fue la reina y con esa es como la quinta vez que la coronan. A la pregunta de si “es bonita”, solo frunce los hombros y le dice al fotógrafo con el tono de siempre que “para qué me toma tantas afotos”.

Lo cierto es que Anita promulga siempre su fórmula de la eterna juventud: El Itamorial con vino. “Se lava y se deja que le escurra el agua, se echa a la garrafa y se deja un mes y se toma una copita en ayunas”. También es cierto que ni Ángel María, uno de los cofundadores de Luz de Esperanza, ha podido descubrir qué es el itamorial.

Anita nos sigue de acá para allá, escucha atenta, mira sin parpadear al enfermero y abogado Ángel María, interrumpe las veces que quiere y en un instante desaparece.

Como esta mujer, cada adulto mayor que a lo largo de los últimos 20 años ha llegado a Fundeluz tiene una historia por contar. Las enfermedades, la soledad, el olvido o la indiferencia de quienes los amaron son la constante de quienes allí viven.

Años de historias

Elio Ulloa es uno de los nombres que se inmortalizó en esta fundación, que a punta de corazones bondadosos subsiste todos los días. Don Elio fue el primer adulto mayor que se atendió hace 20 años; presentaba EPOC e insuficiencia cardiaca.

Hoy, el mayor de todos los 130 abuelitos internos en Fundeluz es Gustavito Daza. Tiene 96 años y ha sido operado dos veces del corazón. Por su estado de salud necesita ser asistido prácticamente para todo. Por eso, también es el único que tiene su cuarto en el primer piso, donde comedor, cocina, baños para los abuelos externos, sala de televisión, zona de bodega y parte administrativa comparten el espacio.

Gustavito es buen conversador, pues tiene la lucidez mental de un joven, y siempre tiene una dulce sonrisa que lo hace notar. Quince días antes de nuestra visita, el mayor de todos era don Hipólito, quien falleció a los 104 años.

“Actualmente hay alrededor de 20 solicitudes de adulto mayor del municipio esperando que se muera uno para recibir otro... La solución no es que se mueran, la solución es que nos ayuden para fortalecer estas obras, para que ellos tengan calidad de vida. A veces siente uno el rechazo de un gobierno, porque no les importa el adulto mayor”, dice Ángel María durante su recorrido.

Entre historias de abuelos de 70, 80 y más años, aparecen las de aquellos que no son adultos mayores, pero están ahí porque no tienen a donde ir. María Iris tiene retardo mental y llegó a Fundeluz hace como 12 años, cuando murió su mamá. Su mundo son los gestos, pero también la sonrisa. Se contorsiona en su silla, de la que prácticamente no se levanta, y entre mueca y mueca logra que Ángel María la entienda. Él la abraza, le logra sacar algunas carcajadas y entablan una ‘conversación’ que solo entienden sus corazones. Para él, sencillamente, María Iris es un amor.

A su lado está Ercilia, de solo 57 años. Para ella su familia se resume en un hijo esquizofrénico que está interno en otra institución. Allí está sola y su tristeza es evidente. Llora cuando ve a Ángel María y le ‘reclama’ un abrazo o una palabra. “Bebé, nos vemos ahorita”, le dice él con su dulzura de siempre, y le propone sonreír por un instante.

Entre las niñas del hogar, como las llama Ángel María, también están Jacqueline y Merceditas. La primera tal vez recién llegó a sus 50 años, pero una lesión cerebral no le permite valerse por sí misma.

El paso de los años en los rostros de cada uno de ellos ahora parece no importarnos. Cada historia, por sencilla que parezca, es conmovedora. Al subir por otra rampa, en un piso más aparece la abuela Rosa. Tiene como 90 y pico de años y ya no oye, pero desde su mecedora mueve sus delgados brazos sin parar para que la veamos y, como sea, algo le comunica a Ángel María.

En esa mole de cinco pisos, que se ha construido a punta de alientos de bondad, en uno de los cuartos se ve a Bibiana y Trinidad, madre e hija. La primera, ya con muchos años a cuestas y con amor de mamá aún se desvela por su hija, Trinidad, quien sufre de esquizofrenia y por quien vive sus días.

Ahora, en medio de tantas voces en silencio, de miradas opacas y en medio de tantas mentes suspendidas en sus recuerdos o quizás en nada, también están Yolanda, María Onofre, Belén, Clemente, Francisco, Otilia y Martica, cuya humanidad arrastra un caminador...

Porque personas como estas necesitan de su ayuda, ingrese a www.santandersinlimites.com y haga clic en la categoría Abuelitos. Esta fundación espera dotar de un gimnasio a sus adultos mayores con el beneficio de hasta $25 millones que entregan Vanguardia y un grupo de empresas aliadas.