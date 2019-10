AVAC, manos amigas de buenos samaritanos

Doña Dominga Jaimes tiene la energía y la alegría de una jovencita de 20, aunque en su cédula dice que tiene 88, pero “la vieja es la cédula” dice con desbordante dicha mientras participa en las jornadas lúdicas que la Fundación AVAC realiza para ella y por lo menos 50 personas más que padecen o han padecido cáncer.

La Asociación Voluntaria de Apoyo al Enfermo de Cáncer, AVAC, completa 48 años al servicio de las personas enfermas y sus familiares, y como doña Dominga, son miles de personas todas del nororiente de Colombia las que han encontrado en el equipo de voluntarios y trabajadores del Hogar de Paso Morada El Buen Samaritano un apoyo en los momentos difíciles, como las quimioterapias y cirugías.

Una mano amiga

AVAC nació en 1971 con el único objetivo de brindar apoyo a las personas que padecen cáncer y no tienen recursos. En la actualidad se encarga de realizar acompañamiento a los pacientes que reciben tratamiento en el Hospital Universitario de Santander, brinda asilo a los que tienen que desplazarse de otros municipios de Santander, Norte de Santander, Arauca, Cesar o el sur de Bolívar y no cuentan con un sitio a donde llegar ni recursos para costear un hotel.

En la Morada del Buen Samaritano los enfermos y un familiar encuentran comida, alojamiento y atención médica y psicosocial. Además, los voluntarios acuden cada mañana a los centros oncológicos para brindar desayuno a los pacientes.

“Hay personas de escasos recursos que muchas veces llegan a recibir la quimio o la radioterapia y no tienen ni para el desayuno, entonces acudimos y llevamos café o aromática y un pan. También les damos ánimo, que en ocasiones es lo que más necesitan”, explica Mary Luz Ocampo, coordinadora del Hogar y voluntaria desde hace 15 años.

Otra de las labores humanitarias de AVAC es llevar bienestar a quienes pasan su enfermedad en casa, así que los visitan para llevarles mercado, pañales, suplementos, medicamentos o lo que les falte para su recuperación, incluso, para afrontar sus últimos días.

En los últimos años AVAC creó otro programa que beneficia a los adultos mayores que han pasado por el hogar o que han sido atendidos en los hospitales. A ellos, tres días a la semana les dan almuerzo y les brindan una tarde de manualidades.

“Nosotros realizamos seguimiento a los pacientes que viven en el área metropolitana de Bucaramanga, los visitamos a ver cómo siguen y qué les hace falta. Ahí nos dimos cuenta que muchos abuelitos se deprimían en la casa sin hacer nada o porque quedaban solitos, entonces decidimos hacer las actividades”, agrega Mary Luz.

Lunes, miércoles y viernes en la mañana un bus recorre los diferentes sectores de Bucaramanga y el área para traer a los abuelitos y otros pacientes hasta la fundación. Allí les dan almuerzo y en la tarde les enseñan manualidades.

“A uno le sirve mucho para dejar de pensar, para salir de la depresión. Mi hija murió de cáncer hace poco y mientras estoy acá no pienso casi en ella, conocerlas a ellas ha sido una bendición”, cuenta Aydeé Mora Naranjo, quien padeció cáncer de seno y conoció el trabajo de AVAC hace cuatro años mientras le realizaban las quimioterapias.

Legado de buena voluntad

La señora Rebeca Suárez de Rey fundó AVAC en 1971. Un año después falleció como consecuencia de cáncer de seno, pero su legado sigue presente en cada uno de los 28 voluntarios y los 15 empleados de esta fundación sin ánimo de lucro, quienes brindan cuidados y cariño a los beneficiarios, todo solo a cambio de sonrisas.

La organización se mantiene en pie gracias a los aportes de los benefactores, donantes, empresarios y la buena voluntad de personas que aportan su granito de arena para que las labores no se detengan, como ha sido en casi estas cinco décadas de funcionamiento.

“Nosotros madrugamos a Centroabastos a pedir donaciones de mercado, realizamos bingos, rifas y contamos con patrocinadores que nos apoyan y regalan dinero o cosas para los pacientes”, agrega la Coordinadora.

La Morada del Buen Samaritano se ha convertido en el hogar de muchas personas que ven a los voluntarios como ángeles que les ayudan a sobrellevar el peso de una penosa enfermedad.

“Yo estaba siempre deprimida, sobre todo porque toda mi familia está fuera de Bucaramanga. Mandaba a mi hija al colegio y me quedaba llorando toda la tarde. Pero acá me ayudan muchísimo y he mejorado notoriamente”, afirma Luz Marina Barragán, una de las beneficiarias que en ocasiones alegra las jornadas cantando cumbias que Aydeé, Miriam Chaparro y la mismísima doña Dominga bailan jocosamente.

“Uno vive en la pobreza y ha tenido que enfrentar muchas cosas, pero aprende que es mejor estar contentos con lo que tenemos y Diosito nos da”, agrega doña Dominga, una de tantas personas a quien la vida le cambió cuando en medio de la oscuridad una luz brilló, una luz llamada AVAC.