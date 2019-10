Dicen que la sonrisa de un niño es el gesto más sincero que puede recibir un adulto, y de eso soy testigo, pues al entrar a la Casa Hogar Niños de Fátima mi bienvenida fue la pequeña y blanca dentadura del ‘escapista’, un pequeño de no más de tres años que abrazó mis piernas en busca de un caluroso saludo.

La primera impresión al caminar por el pasillo fue que este lugar era una guardería de un barrio más de Bucaramanga. Sin embargo, al hacer contacto con los pequeños y conocer un poco más de sus historias me percaté que no era una guardería común, pues aquí los niños que asisten día a día son los hijos de trabajadoras sexuales, los cuales muchas veces están expuestos a agresiones físicas, sicológicas y hasta sexuales.

Y es que así como el ‘escapista’ son más de 30 pequeños los que a diario asisten a la Casa Hogar Niños de Fátima, un lugar apadrinado y creado por la Fundación Clown por una Sonrisa, en compañía de Fátima Bacca, una ex trabajadora sexual y líder social de esta comunidad, quien asegura que este proyecto nació de la preocupación que sentía sobre la vida que llevan los niños cuando se dejan encerrados en residencias y hoteles mientras sus madres desempeñan su oficio.

¡Más que una mamá!

“A muchos de ellos los dejan encerrados, expuestos a muchas circunstancias que pueden ser peligrosas. Se han dado casos en que los trabajadores de las residencias y hoteles o hasta sus mismos padres abusan de ellos tanto sicológica como físicamente. Yo fui trabajadora sexual y entregué mis seis hijos en distintos lugares, pero ahora con estos niños trato de darles todo el amor que no les di a mis hijos en su infancia, por eso corro a buscarlos si no me llegan a la casa, porque sé que pueden pasarles cosas muy malas”, resalta Fátima Bacca.

Esta casa hogar, rodeada de imágenes infantiles en sus paredes, una piscina de pelotas, triciclos, coches y juguetes es la escapatoria de estos chiquitines que pasan un rato alejados del duro mundo en el que les tocó nacer.

“Nuestro objetivo es cuidar y proteger a los niños de poblaciones vulnerables de Bucaramanga, brindándoles apoyo social, nutricional y orientación a sus familias en la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida. Ya llevamos tres años con este proyecto y esperamos que cada vez sean más las personas que se unan para contribuir con su tiempo y donaciones”, asegura Andrés Felipe Olave, fundador y director de Clown por una Sonrisa - Casa Hogar Niños de Fátima.

Una remodelación

Esta casa hogar, que hace parte de la Fundación Clown por una Sonrisa, es una de las cinco entidades que participa este año en la campaña social Santander sin límites, que lidera Vanguardia con el apoyo de empresas aliadas, la cual entrega un premio de hasta $25 millones para un proyecto específico.

“Nosotros queremos que los santandereanos nos apoyen con sus votos para que seamos los ganadores en Santander sin límites, pues con el premio queremos invertir en insumos que le faltan al hogar, como una lavadora, una nevera, pintura para toda la casa, poner una grama sintética (como pasto) para que los niños puedan jugar y desarrollar sus actividades lúdicas, queremos comprar sillas, mesas, tableros para educar, camas cunas, cambiar puertas, queremos realizar una remodelación total de nuestro hogar y darles una mejor oportunidad y calidad de vida a los niños, y así que se unan muchos más”, afirma Andrés Felipe.

Así mismo, Fátima señala que así no se llegue a ganar el premio seguirán trabajando por los niños y la fundación, porque la idea es realizar “una transformación social y que se haga a favor de la primera infancia, que son los niños. Además, invitamos a todos a que se unan, ya sea con donaciones o con su tiempo, que muchas veces es más importante que el dinero”.