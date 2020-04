Desde la aurora hasta el ocaso el trabajo de los campesinos es imparable. Se levantan muy temprano para ‘arañar la tierra’ y producir los alimentos que llegan hasta las cucharas de miles y miles de santandereanos.

Sus vidas transcurren con azadón en mano, entre surcos y ese inigualable aroma a campo que a veces huele a fruta fresca, a cebolla, a verduras, a pino, a tierra... O a simple brisa y tranquilidad.

Pero si bien se respira paz, estas épocas de pandemia han mermado en parte esa serenidad. La cuarentena ha afectado el campo, pero ellos, los campesinos, siguen ahí, ‘al pie del cañón’, entregando su vida al agro, produciendo los alimentos que abastecen a pueblos y ciudades.

Sin que el sol haya rayado, bajo el adagio de que al que madruga Dios le ayuda, comienzan su duro trabajo. Algunos acompañados por el frío implacable del páramo y otros azotados por el calor de la meseta en esta época de verano.

Ser campesino es levantarse temprano y terminar la jornada cuando el sol se oculta tras la majestuosidad de las montañas.

Trabajan arduamente no solo para conseguir el sustento, sino para abastecer a miles de personas. Son grandes productores de alimentos, enfrentados muchas veces a los bajos precios de sus productos.

Sus labores no se detienen

“El trabajo en el campo nunca para, siempre hay trabajo para hacer. Para nosotros no hay domingo, ni festivo, ni cuarentena”, dice Doris Ardila, una campesina de la vereda Bolarquí, en Bucaramanga.

En eso coincide Marcos Capacho, un cultivador del corregimiento de Berlín, en Tona, quien relata cómo son sus jornadas en medio de esta época de cuarentena. “Aquí el trabajo de campo está normal, la gente ha seguido trabajando para sacar la cosecha que abastece a los pueblos y ciudades”.

Berlín, por ejemplo, produce unas 10 mil toneladas de cebolla al mes y unas 2 mil toneladas de papa, productos que son llevados a Bucaramanga, Pamplona, Cúcuta, la Costa Atlántica y Barrancabermeja, entre otros.

En Bolarquí se produce mango, banano, naranjas aguacate, limón, tomate, habichuela, arveja, fríjol y otros tantos cultivos gracias a la fertilidad de sus tierras.

Sin embargo, debido a la crisis actual, se han visto enfrentados a la dificultad para sacar sus cosechas.

“En esta época de coronavirus, la realidad es que aquí en la vereda ha sido difícil porque no tenemos transporte, los buses de línea están bajando una sola vez a la semana; se han perdido muchos productos, no hay forma de bajar, porque los campesinos no tenemos vehículos, se ha perdido bastante cosecha.

“Ha sido difícil, hay mucho producto represado ... No han pensado en un transporte para sacar los productos del campo, lo poco que uno puede sacar se lo pagan barato y el resto se pierde”, agrega Doris, quien cada fin de semana bajaba sus cosechas al mercadillo campesino del Parque de los Niños, pero ahora no puede hacerlo.

En Berlín, por el contrario, según cuenta Marcos Capacho, sí han podido transportar sus cosechas, pero no en las mismas cantidades.

“Ha bajado la demanda del transporte para cebolla, si antes salían 50 toneladas, ahorita llevan menos, ese ha sido como el inconveniente por acá arriba.

“Hay parte del cultivo represado, eso afecta porque si no se arranca, empieza a dañarse”.

Ante esto, piden apoyo del Gobierno para continuar abasteciendo las centrales mayoristas como lo han hecho hasta el momento.

Según información de la Central de Abastos de Bucaramanga, han ingresado más toneladas de productos de las que ingresan habitualmente, lo que da un parte de tranquilidad a la ciudadanía.

“Nos tienen muy abandonados en la cuarentena. Deben entender que estamos alimentando a la ciudad, necesitamos sacar los productos. Cultivar se nos ha vuelto una aventura, porque se pierde, uno ve tantas ayudas en la ciudad y aquí nos toca sobrevivir con lo que tenemos, esa es la realidad, deberían acordarse del campo que es el que abastece la ciudad, está olvidado”, añade Doris.

Campesinos como Jhon Edinson Mantilla y Ricardo Flórez piensan igual.

“Acá en la vereda Bolarquí, la mayoría de familias vivimos del campo, de lo mismo que cultivamos, esperamos que pase rápido esto y que nos den ayudas para seguir cultivando”, “los campesinos trabajamos de sol a sol. Acá en Berlín somos unas siete mil personas las que vivimos de los cultivos. En mi familia, por ejemplo, somos siete hermanos y todos seguimos la tradición de mi papá Ciro, trabajar en el campo”.

Don Ciro es un hombre bonachón, ya entrado en años, cuyo rostro refleja el difícil trabajo entre cultivos.

Tiene las mejillas ‘coloretas’ y la piel tostada por la braveza del páramo. Sus manos ásperas no son otra cosa que el ‘retrato’ del duro trabajo del agro, empuñando un azadón.

A sus 70 y tantos, este hombre tímido y callado, sigue metido entre las eras y los surcos, ya no tan a menudo como antes, cuando el vigor que dan los años se lo permitían.

Pero si algo tiene claro es la importancia del campesino en la sociedad, aunque sea un trabajo muchas veces ‘desagradecido’... Por eso les dejó el legado a sus hijos para que el trabajo del campesino no termine, para asegurar que miles de personas tengan alimento en sus mesas.

Es el mismo pensamiento de Jhon Mantilla, a quien en Bolarquí conocen como ‘Congo’, “mi abuelo y mi papá también son campesinos, les voy a enseñar a mis hijos la labor del campo, porque muchos jóvenes que no ven garantías se van a buscar vida a la ciudad, mi preocupación es que si esto sigue así, en 20 años no va a ver quién cultive. Debemos hacer del campo un generador de ganancias, por eso necesitamos que el gobierno ponga sus ojos en el campesino”.