Barrancabermeja fue el epicentro del segundo panel de expertos sobre el dragado y mantenimiento del canal navegable del río Magdalena entre el Puerto Petrolero y la ciudad de Barranquilla, evento que se desarrolló como parte del proceso que inició el Gobierno Nacional para consolidar El Proyecto del Plan de Navegabilidad del río Magdalena en los próximos años.

“No hacer APP es una decisión tomada, luego del proceso fallido que hubo. La apuesta del Gobierno nacional es una obra pública y en eso nos encontramos en estos momentos, tenemos la posibilidad de unos recursos importantes para el río Magdalena que son $2.02 billones y nos encontramos trabajando en lo que es el plan de dragado durante los próximos tres años. Desde el segundo panel de expertos en la ciudad de Barrancabermeja, estamos cumpliendo con el compromiso y el cronograma establecido en nuestro gran proyecto del río Magdalena”, explicó Álvaro José Redondo, director de Cormagdalena.

Según el funcionario, los aportes del panel serán de gran utilidad para que Cormagdalena tome la mejor decisión, frente a los retos que implica realizar el dragado en este tramo fluvial, “estamos desarrollando nuestro cronograma sobre el dragado del río, básicamente y muy rápidamente las conclusiones tienen que tener la posibilidad de articular la información técnica que tiene la corporación y no tiene que pasar más de tres o cuatro meses para que este conocimiento que hemos adquirido la podamos aplicar en lo que vamos a desarrollar para los próximos tres años en el río Magdalena”, dijo.

En el espacio, Manuel Alavardo, experto de la Universidad del Norte, resaltó que es importante que el Gobierno nacional centre su mirada en los monitores al río Magdalena para obtener información que ayude a determinar obras para el mejoramiento de la navegabilidad del mismo.

“Los ríos hay que medirlos, la medición es la base para entender el río. Es fundamental que las mediciones al río, sean la continuidad del trabajo, de tal manera que Cormagdalena tenga la confiabilidad de los proyectos de una manera exitosa; porque si el río no se mide no se tienen soluciones seguras ni confiables. El plan de dragado obedece a esta necesidad y es una buena oportunidad que a tres años se tenga no solo el dragado, sino el monitoreo permanente del río lo que arrojará la información para las siguientes etapas, que es la ubicación de posibles obras dentro del cauce para complementarlo y reducir los volúmenes de dragado”, expresó.

El plan de dragado deberá estar consolidado a finales de junio del presente año.

¿Qué contempla el Proyecto?

El Proyecto del Plan de Navegabilidad del río Magdalena busca crear condiciones para el movimiento y transporte de carga de navieros y portuarios, como aporte al desarrollo económico y social de las comunidades ribereñas.

Dentro de sus fases contempla el Plan de Dragado el cual garantizará el desarrollo de actividades de dragado en el sector comprendido entre Barrancabermeja y Barranquilla, incluyendo el canal de acceso al Puerto de Barranquilla, y se estima que en su fase inicial se desarrolle en aproximadamente 3 años.

Así mismo, el proyecto contempla obras de encauzamiento para mejorar la navegabilidad y un plan de monitoreo constante en el afluente.

Otro de los puntos tiene que ver con la adquisición de equipos de dragado con el fin de disminuir los costos de la operación de mantenimiento del canal navegable del río Magdalena.

“Ya estamos trabajando en la adquisición de la draga para el canal de acceso a Barranquilla y también la adquisición de dragas para el río, para el sector Barranca-Barranquilla”, informó el director de Cormagdalena.