María Fernanda Padilla brilló en el Nacional Interligas

Como la tercera mejor liga de todo el país, con un acumulado de 141 puntos, se ubicó la Liga Satandereana de Tenis que compitió en el Campeonato Nacional Interligas que se disputó en Pereira.

Este es el equipo de la categoría Sub 12, que logró el primer lugar para Santander y donde participó María F. Padilla. (Foto: Suministrada/VANGUARDIA LIBERAL )

Un primer lugar, dos segundos, un tercero y dos cuartos fue el acumulado de títulos que lograron los deportistas de las cuatro categorías en competencia.

“Fue un campeonato en el que nos encontramos a deportistas muy fuertes, con alto nivel de competencia, pero donde también nuestros deportistas demostraron un nivel competitivo”, aseguró unos de los entrenadores de la selección Santander.

La categoría 12 años, femenina, que le dio el primer lugar a Santander, es la misma en la que competía la tenista barranqueña María Fernanda Padilla Jaimes, quien salió invicta del certamen.

“Fueron partidos muy duros, en los que a algunas de las competidoras ya las conocía a otras no, pero era jugadoras con una técnica muy buena, además de que eran muy rápidas”, describió María Fernanda Padilla a quienes fueron sus rivales en el Nacional Interligas.

La categoría de 16 años,al igual que la 12, también coordinada por el profesor Gregorio Ruiz, en ambas ramas, quedó eliminada en la primera ronda del campeonato. Sin embargo los varones de las sub 14 y 18 logaron coronarse subcampeones, mientras que las damas de la sub 18 ocuparon el tercer lugar y las sub 14 el cuarto.

De acuerdo con la tabla de posiciones por puntación del Federación Colombiana de Tenis la mejor liga de Colombia es la del Valle con 2510 puntos, mientras que en el último lugar se ubica con 4 puntos.